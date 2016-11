Sheqeri artificial po shkatërron këtë aftësi jetësore tek gratë…

Nuk është sekret se sheqernat artificial janë të dëmshëm për ju, por sipas një sutimi të ri, ata mund të jenë veçanërisht të dëmshëm për gratë që po shpresojnë të krijojnë familje.

Hulumtuesit nga Universiteti Federal i Sao Paolos kanë zbuluar se gratë që konsumojnë rregullisht pije të cilat janë të mbushura me zëvendësuesit e sheqerit, mund të reduktojnë shanset e tyre për të mbetur shtatzënë.

Studimi është shtrirë tek 524 gra, të cilat po i nënshtrohen një trajnimi për të mësuar në lidhje me ushqimin dhe pijet që konsumojnë.

Rezultatet treguan se lidhja midis sheqernave artificial me kalori të ulët, të tilla si sakarinë dhe sukralozi lidhet me fertilitetin, ndërsa përdorimi i sheqernave në kafe lidhet me cilësinë e dobët të vezoreve dhe embrionit.

Profesori Adam Balen, Kryetari i Shoqërisë së Fertiliteti në Britani, thotë se rezultatet duhet të merren seriozisht.Po sipas tij, rezultatet e studimit janë shumë të rëndësishme për popullatën, ndaj duhet të shqyrtohen me kujdes aditivët e pijeve që konsumoni.

Ky studim erdhi pas disa muajsh pasi hulumtuesit e Universitetit të Sidneit gjetën se pijet mund të kishin një ndikim negativ në metabolizmin e trupit.

Comments

comments