SHBA: Shkëmbime të ashpra në debatin presidencial, Clinton fiton ndaj Trump – VIDEO e plotë

Hilari Klinton dhe Donald Trump u përballën në debatin e parë presidencial të garës për në Shtëpinë e Bardhë, ku ish sekretarja amerikane e shtetit e vuri në pozita mbrojtje manjatin republikan lidhur me një sërë cështjesh.

Klinton u tregua e përmbajtur, me sens humori dhe arriti të mbante po të njëjtën buzëqeshje thuajse gjatë gjithë mbrëmjes, madje edhe gjatë disa prej sulmeve më të ashpra të rivalit të saj.

Ekonomia ishte tema e parë e këtij debate që zgjati rreth 1 orë e 30 minuta dhe u mbajt në Universitetin Hofstra në Nju Jork ku nuk munguan akuzat e ndërsjella mes dy kandidatëve për në Shtëpinë e Bardhë.

Ndërsa kritikoi manjatin se e shfrytëzoi krizën e vitit 2008, Klinton premtoi 10 milion vende pune më shumë duke u fokusuar kryesisht tek shfrytëzimi I energjisë së pastër sicc janë panelet diellore.

“Do ta vë sërish në lëvizje ekonominë amerikane”-premtoi ajo. Por rivali I saj, veç akuzave ndaj administratës aktuale të Barak Obamës për rritjen e borxhit të jashtëm, tha se politikat amerikane të energjisë së gjelbër janë një katastrofë. Sipas tij, rritja ekonomike kërkon incentiva për kompanitë e mëdha.



Taksat, Trump: Do bëj shkurtimin më të madh që nga koha e Reagan

Rritja apo ulja e taksave ishte një tjetër moment I nxehtë I këtij debate, veccanërisht kur ish sekretarja amerikane e shtetit akuzoi Trump për mos fshehjen e të të ardhurave të kompanive të tij e madje edhe për shfrytëzimin e njerëzve me të cilët ka punuar.Klinton premtoi rritje taksash për korporatat e mëdha si pjesë e strategjisë së saj për rimëkëmbjen e ekonomisë, duke vënë theksin tek mbështetja ndaj shtresës së mesme.

Por rivali I saj u hodh menjëherë në kundërsulm duke thënë se kjo është një politikë e gabuar, pasi do të jenë pikërisht të pasurit ata që do të krijojnë më shumë vende pune dhe të ri-investojnë.

“Deklarata e tua janë tipike të një politikane që ka vecc fjalë por nuk bën asgjë”-tha Trump I cili I rikujtoi Klinton marrëveshjen NAFTA (Marrëveshja e Tregtisë së Lirë e Amerikës së Veriut) të nënshkruar mes Kanadasë, Meksikës dhe SHBA-ve në kohën e bashkëshortit të saj, ish presidentit Bill Klinton, duke e cilësuar si marrëveshjen më të keqe ekonomike që është nënshkruar ndonjëherë nga SHBA.

E ndërkohë debati u zhvendos për disa minuta tek pasuria dhe kompanitë e Trump, pas akuzave të rivales së tij se fsheh të ardhurat. “Ky njeri nuk ka bërë deklaratën e të ardhurave të tij kështuqë duhet të përgjigjet se kujt I detyrohet para?”-tha Klinton. Por manjati amerikan jo vetëm që premtoi reduktimin e taksave por madje tha se shkurtimi do të jetë më I madhi që nga koha e Ronald Reagan.

Trump u tregua disa herë agresivë, duke e ndërprerë vazhdimisht ish sekretaren, e cila nga ana e saj e ruajti buzëqeshjen dhe qetësinë deri në fund. Jo pak herë Klinton bëri edhe batuta me humor, por duke u treguar shumë e kujdesshme që të mos kalonte në ofendim, dhe të njëjtën gjë si për surprizë bëri edhe Trump.

Ky I fundit u përpoq shumë në fakt ta vinte në siklet ish sekretaren amerikane të shtetit duke I kujtuar ccështjen e emaileve të saj private që ajo ka përdorur për komunikim zyrtar gjatë kohës kur ishte sekretare e shtetit. “Bëra një gabim dhe marr përgjegjësi të plotë”-u përgjigj menjëherë ish Zonja e Parë, e cila ia doli ta mbyllë pa shumë debat këtë moment.



Afro-amerikanët, Klinton: Kemi sistem drejtësie diskriminues

Problemet me emigrantët dhe diskriminimi I tyre ishte një tjetër moment interesant I këtij debati të parë presidencial që u moderua nga gazetari I NBC, Lester Holt. Ish sekretarja përmendi ngjarjet më të fundit në Charlotte, ku vrasja e një burri afro-amerikan nga policia shkaktoi protesta e trazira në qytetin më të madh të Karolinës së Veriut. “Duhet të rindërtojmë besimin mes komuniteteve dhe policisë.

Të gjithë duhet të respektojnë ligjin por edhe të respektohen nga ligji”-tha Klinton ndërsa bëri thirrje që tu hiqen armët atyre që s’duhet ti kenë dhe konsiderohen si të rrezikshëm. Ndërsa manjati republikan u tregua më I ashpër duke thënë se SHBA-të kanë nevojë për rregull dhe ligj, që ti japing fund dhunës duke u ngatërruar me shifrat e të vrarëve. Fillimisht tha se janë 1 mijë të vrarë që nga janari, disa minuta më vonë tha 5 mijë.

Edhe ai kërkoi që ti jepet fund dhunës por pa folur për hapa konkretë se si duhet bërë kjo. Ndërkohë, në një tentativë për të fituar mbështetjen e afro-amerikanëve, ish Zonja e Parë që kërkon të rikthehet sërish në Shtëpinë e Bardhë por me një tjetër status, pranoi se sistemi I drejtësisë në SHBA ka problem me racizmin.

“Shumë afro-amerikanë apo hispanikë kanë përfunduar në burg për krime të lehta shumë më tepër se ccdo të dënohej një I bardhë”-tha Klinton duke shtuar se policia ka nevojë për trajnim dhe mbështetje. Por Trump u kundërpërgjigj duke thënë se në fakt komuniteti afro-amerikan është harruar nga politikanë pikërisht si Hilari Klinton që e shfrytëzojnë këtë komunitet vetëm sa herë u nevojiten vota.



Sulmet kibernetike, Klinton akuzon Rusinë

Një tjetër temë e debatit ishte garantimi I sigurisë në SHBA me fokus tek sulmet kibernetike, një moment ky që sekretarja amerikane e shtetit e shfrytëzoi për të akuzuar Rusinë.

“Kemi parë sulme të ndryshme kibernetike nga organizata që kanë lidhje me Rusinë dhe unë jam shumë e shqetësuar për këtë”-tha Klinton ndërsa e cilësoi të papranueshme deklaratën e pak kohëve më parë të manjatit amerikan I cili e ftoi publikisht presidentin rus Vladimir Putin që të sulmojë kompjuterat e amerikanëve. Por për Trump, pas këtyre sulmeve kibernetike mund të jetë Rusia, Kina apo ccdo vend tjetër.

Ndërsa foli për rrezikun e këtyre sulmeve ndaj qytetarëve, Trump përmendi dhe djalin e tij 10 vjeccar që është shumë i zoti me teknologjinë e informacionit, ccka shkaktoi të qeshura në sallën e universitetit Hofstra.



ISIS, Klinton premton ta mposhtë brenda 1 viti

“Kam një plan konkret për të mposhtur ISIS”-tha ish sekretarja amerikane e shtetit, Hilari Klinton kur debate u fokusua tek lufta kundër terrorizmit. “Brenda një viti mendoj që mund ta nxjerrim ISIS nga Iraku dhe ti ngushtojmë hapësirën e tyre në Siri.

Por megjithatë një problem I madh mbeten luftëtarët e huaj”-shtoi ajo. Ish sekretarja shtoi se si president ajo do të bëjë të njëjtën gjë si Obama I cili arriti të eleminojë Bin Laden. “Do të shkojmë pas Al Bagdatit, ashtu sicc bëmë me Osama Bin Laden, por në radhë të parë duhet të ndalojmë propagandën e tyre”-tha Klinton.

Ndërsa rivali I saj u hodh menjëherë në kundërsulm duke e akuzuar se ishte pikërisht kjo administratë që dështoi në Irak, ccka I krijoi hapësirë krijimit të ISIS.



Trump: S’mund të jemi polici i botës

Politika e jashtme nuk ishte një temë e mirëfilltë e këtij debate, por u shndërrua kur Donald Trump kujtoi se SHBA-të po humbasin miliarda dollar duke mbrojtur vende si Gjermania, Koreja e Jugut apo Japonia. “Këto vende duhet të na paguajnë sepse ne I mbrojmë ato.

Ne s’mund të jemi polici I botës”-tha manjati amerikan. Por ish sekretarja u tregua shumë diplomatike në përgjigjen e saj duke thënë se siguron të gjithë ato vende me të cilat SHBA-të kanë marrëveshje dypalëshe se ato do të respektohen.

Debati u mbyll me një pyetje nëse kandidatët do ta pranonin rezultatin si zgjedhja e popullit cilido që të jetë ai. Klinton dha një përgjigje të shkurtër duke thëne thjesht patjetër, ndërsa Trump tha se nëse Hilari zgjidhet president ai do ta mbështesë atë. Në fund dy rivalët I dhanë dorën njëri tjetrin ndërsa u përshëndetën dhe me moderatorin Lester Host./shqiptarja

