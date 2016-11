Sheki Useini – Mendimtarë i Lirë

Sezoni i duartrokitjeve sapo ka filluar dhe zhurma e saj do të zgjasë derisa të përfundojnë zgjedhjet parlamentare në Maqedoni. Me qëllim nuk desha të shkruaj „zgjedhjet e lira“! Nuk e di a janë të lira apo jo, por jam i sigurtë se do të jenë me plot zhurmë dhe duartrokitje sa të duash, me vend e pa vend, me arsye e pa arsye. Praktika e deritanishme ka treguar se nuk është Arsyeja ajo që është primare, por vetë duartrokitja dhe zhurma e saj e përcjellur me brohoritje. Gjatë këtij „sezoni të duartrokitjeve“ shpesh herë nuk është fare e rëndësishme se për çfarë duartrokitet, për cilin duartrokitet dhe a ja vlen apo jo. E rëndësishme është që të mos harosh të „dhurosh“ duartrokitje, mundësisht sa më shumë.

Në një promovim të kandidatëve për depute të një partie politike shqiptare, që më tepër i ngjante një dasme apo një koncerti, pasiqë duartrokitën të gjithë, iu drejtova më të afërmit që gjendej pranë meje për ta pyetur se çka u tha pikërisht tani në foltore aq interesante, pasiqë edhe ai vetë ishte duke duartrokitur dhe brohoritur. O nuk e di fare, nuk e kuptova prej zhurmës dhe vetëm ja futa aplauzit, pasiqë kur ja nisin tjerët ja nisi edhe unë – u përgjigjë ai dhe vazhdonte të duartrokasë dhe brohorasë. Dikur më vonë më tha: Shoku, e di çka, duartrokit edhe ti, bën si bëjnë të tjerët! Ky „koncerti“ vazhdoi dhe forca e duartrokitjeve shtohej edhe më tepër. Më tepër duartrokitje fitonin ata të cilën e kishin zërin më të ashpër, më acarues, më të frikshëm. Sa më tepër fyerje në foltore, kritika, akuza, sa më tepër poshtërime dhe mllef ndaj këndërshtarëve, të cilët i kanë emëruar vetë kështu, aq më të zhurmshme ishin duartrokitjet. Kur ata në foltore thonin se të tjerët janë fajtorë për këtë gjendje të mjerueshme, të tjerët janë e keqja, të tjerët nuk bëjnë, ne do t`i mundim të tjerët, ne jemi zgjidhja e vërtetë për ardhmërinë juaj, ne do të fitojmë, atëherë turma e pranishme ndizej krejtë. Për një moment më kaploi një lloj frike nga ajo se çfarë fjalori i sëmurë na servohej për konsumim, pikërisht nga njerëzit që në të njejtën kohë „mundohen“ të na mbushin me shpresë për një ardhmëri me mirëqenie dhe rehati më të mirë. Prej tani vendosa që të mos ju bashkangjitem duartrokitjeve. Nuk dua t`i duartrokasë frikës dhe kërcnimit.

I nderuari Shqiptarë i kohës sodit, ti nuk ke nevojë të vazhdosh të ushqehesh me këtë fjalorë. Nga kjo nuk ka hajr. Ato që fajësojnë dhe fyejnë gjithmonë të tjerët, krijojnë përçarje dhe mbjellin frikë dhe pikërisht për këtë arsye nuk meritojnë asgjë, kurse aq më pak duartrokitje. Ai që është mësuar të fajësojë dhe të fyejë të tjerët, ai është i rrezikshëm dhe joproduktiv për formimin e një shoqërie të shëndoshë dhe përparimtare, që prodhon dhe kultivon vlera kolektive. Njerëzve të këtillë nuk ju dhurohet duartrokitja. Kujdes! Duartrokitja është nxitje për njerëzit fisnik. Duartrokitja është shfaqje e miratimit dhe pëlqimit, e gëzimit dhe respektit për diçka ose ndaj dikujt.

Me duartrokitje, me vend e pa vend, me dashje e padashje, ti je duke e mbjellë farën e zhgënjimit dhe brengosjes, edhe ate jo vetëm për të ardhmen tënde, por edhe për të tjerët. Duartrokitja mban në vete përgjegjësi dhe ti duhet ditur se nëpermjet saj identifikon veten në tërrësi.

Tani është koha e atyre që kanë vizione të qarta dhe përparimtare, të mbushura me mençuri dhe dashuri, të mbushura me përvojë dhe përkushtim, me ndershmëri dhe dinjitet. Vizionarët e vërtetë merren me kultivimin e resurseve dhe mirëqenies kolektive, pa bërë asnjë lloj dallimi dhe përçarje. Vizionarët e nevojshëm të kohës janë ata mendimtarë që nëpër Zemrat e njerëzve mbjellin dashuri, respekt, ndershmëri, mirëkuptim dhe vullnet për të qenë në shërbim të së mirës. Këta njerëz nuk dijnë të fyejnë, të akuzojnë e të përçajnë. Vizionarët që i mallëngjon koha e sodit janë kokat e mençura që funksionojnë për të mirën e të gjithëve, që shpërndajnë energji pozitive në çdo anë dhe e çmojnë me seriozitet veçantinë e çdo individi dhe janë të dedikuar të krijojnë kushte të barabarta, ku secili mund të lulëzojë në mënyrën më të mirë që është e mundshme. Jo, kjo nuk është utopi dhe modele përkatëse ekzistojnë. Sa për fillim konstatoj se jemi të bekuar që pikërisht tani në mesin e shoqërisë sonë kemi një model të tillë, klubin UNË JAM FUQIA në Tetovë, që funksionon dhe rritet nën patronatin e zojës Mimoza Thaqi. Besoj thellë se modeli i funksionimit të këtij klubi do të kishte qenë një platformë e shkëlqyeshme për shumë subjekte aktuale shoqërore politike në vend, që do të ju ofronte një kornizë shumë të qartë për një veprim me perspektiva shumëdimensionale.

Njerëzve, me tipare të një vizionari konform me kohën e sodit, nuk ju nevojiten duartrokitjet dhe brohoritjet. Këta kënaqen me kultivimin e energjive të reja produktive, mirëkuptimit, suksesit individual dhe kolektiv, bashkpunimit transparentë dhe të sinqertë, përkushtimit të parezervë në punët e mbara dhe dobiprurëse, lumturisë dhe buzëqeshjes në fytyrat e njerëzve, barabarësisë së të gjithëve nën moton se secili e meriton të jetë i lumtur, i lirë dhe i suksesshmëm në jetë.

Vetëdijësimi kolektiv ndodh „step by step“, pra le të fillojmë me redukimin e duartrokitjeve dhe brohoritjeve të kota dhe le të fokusohemi me vetëdije të plotë dhe kujdes të veçantë në punët që nuk e dëmtojnë askend. Le të çlirohemi nga kotësitë e tepërta. I sigurtë jam se kjo nuk ia prish askujt paqën dhe lirinë.

Comments

comments