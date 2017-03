Seferi te Shqipëria

Futbollisti i talentuar shqiptar i skuadrës zvicerane Young Boys, Taulant Seferi, ka marrë ftesë për të qenë pjesë e Kombëtares U-21 të Shqipërisë për miqësoren kundër Moldavisë, e cila do të luhet më 23 mars. Lajmin e konfirmon një familjar i afërt i tij. “Taulantit i ka ardhur ftesa nga Kombëtarja U-21. Ftesa është për t’u paraqitur më 20 mars, kurse ndeshja me Moldavinë do të luhet më 23 mars në Shqipëri”, – ka treguar familjari i Taulantit. Trajneri Alban Bushi ka besim të madh te mesfushori nga Kumanova, i cili së shpejti pritet të shpërthejë te kuqezinjtë e rinj. Kujtojmë se 20-vjeçari para pak kohësh vendosi të braktisë Maqedoninë për t’u veshur kuqezi.