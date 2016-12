“See In Blue” për Dua Lipën në ndjekje të ëndrrave

“Duhet të punosh shumë, shumë – jo vetëm në muzikë, por për gjithçka në jetë”, ka thënë këngëtarja me prejardhje nga Kosova, e cila jeton në Londër, Dua Lipa, në dokumentarin e shkurtër për të, “See In Blue”, të prodhuar nga “The Fader” dhe “YouTube Music”, e që titullin e ka marrë nga një varg i hitit të saj “Be The One”.

“Nuk e kam menduar se do të mund të arrija një karrierë si kjo”, ka vazhduar ajo. Si vajzë e një muzikanti, Dua Lipa është rritur e rrethuar nga muzika, e inspiruar duke dëgjuar Christina Aguileran, “Stereophonics” dhe Robbie Williams.

Në moshën 15-vjeçare ajo nisi të postonte video në “YouTube”, duke paraqitur zërin e saj të fuqishëm me përpunime të këngëve të preferuara të saj. Por transicioni prej incizimit në dhomën e gjumit në incizimin në studio nuk ishte gjithmonë i lehtë, shkruan sot gazeta “Koha Ditore”. “Kam pasur rënie dhe ngritje për ta gjetur veten”, ka thënë ajo për procesin e zbulimit të zërit të saj.

Kronikat e veshura me neon janë transformimi i videove të realizuara në shtëpi dhe videoklipet e incizimet e peformancave të zgjeruara. Me qëllim të sjelljes së autenticitetit dhe ndikimit nga J.Cole dhe Nelly Furtado, ëndrrat e saj për realizimin e pop-albumit që e definojnë si artiste janë përmbushur.

Në këtë dokumentar nëntë minutash Lipa flet për jetën e saj, dashurinë për muzikë, rrugën që ka përshkuar në ndjekje të ëndrrave dhe faktin se si asnjëherë nuk ka besuar se një ditë do të bëhej ylli që është sot. Karriera e saj, megjithëse në ngritje, duket premtuese.

Zëri i saj i veçantë ka bërë që të rangohet në toplistat muzikore. Ajo flet për tri momentet më interesante që i kanë ndodhur deri më tani dhe proceset e shkrimit të këngëve që tashmë janë bërë hite…