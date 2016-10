S`(duhet) ti mungon serioziteti opozitës shqiptare !

Shkruan: Mr.sc. Mehdi Memeti

Zgjedhjet e 11 dhjetorit po afrohen, situata politike në vend po keqësohet gjithnjë e më tepër, gjë që vërehet edhe tek qytetarët e shkretë, të cilët janë lodhur me politikat shterpe të subjekteve politike shqiptare të gjertanishme, dhe jo rastësisht, u formuan subjekte të reja politike opozitare.

Populli vërtetë ka ra në hall se cilin subjekt politik ta përkrah. Me veprimet e juaja si opozitë, jemi për bashkim po nuk bashkohemi, njëra me krahun e djathtë, tjetra me krahun e majtë, siç po duket edhe ju nuk jeni duke e mbrojtur interesin e publikut, në vend që të jeni zëri i arsyes së vërtetë…

Nëqoftëse, nuk bashkoheni dhe të funksiononi si një trup I përbashkët me të gjitha pjesët e tij, jemi më se të bindur se ju ndoshta do ta dëmtoni, por nuk do ta fitoni asnjëherë, partinë e cila kësaj rradhe, vërtetë meriton të bjerë nga skena politike.

Subjektet politike opozitare shqiptare,nuk duhet të bëjnë bajram me mendjen! Pavarësisht se populli shqiptarë, është i lodhur me partitë në pushtet, në veçanti me VMRO-BDI-në, sidomos me moton e tyre ,,Fillojmë,,që edhe vetë nuk e dine se kur do të ,,mbarojnë,,. Nuk don të thotë se Ju si opozitë do të fitoni ! Siç po duket ju mungon serioziteti ! Keni një mendjemadhësi të çuditshme! Aq më tepër kur thuhet se do ta rëxojmë BDI-në.

Eshtë fakt, i pamohueshëm se gjitha subjektet politike pretendojnë që të fitojnë në zgjedhje, por, kjo arrihet me koncepte programore politike e jo duke shkaktuar tek populli huti, i cili edhe ashtu është i hutuar. Eshtë fakt I pakontestueshëm se BDI-ja, me këtë qeverisje të gjertanishme, që nuk I ka shërbyer progresit demokratik të këtij vendi aq më pak shqiptarëve, e cila në skenën politike shqiptare, ushtron gjatë kohë pushtetin ekzekutiv, falë mos bahskimit tuaj si opozitë, ndihet e sigurt në pozicionin e saj me gjitha gabimet e gjertanishme, që janë cekur në shkrimet e mëhershme, bënë bajram me veten, por, nga ana tjetër edhe Ju si parti opozitare jeni aty afër bajramllëkut.

BDI, edhe pse e nuhatë thellë pakënaqësinë e elektoratit shqiptar, mirëpo, falë veprimeve të juaja si parti opozitare rreth raporteve që po krijoni njëra me tjetrën, duke u munguar serioziteti, e shohin kjartë se keni një bashkëpunim jo serioz mes vedi, ata përsëri, i mban gjallë shpresa e fitores!…të vetëdijshëm për gjendjen e vështirë të shqiptarëve në të gjitha sferat e jetës që ua kanë shkaktuar deri më tani.

Ndërkaq, skena politike opozitare shqiptare duket vërtetë shumë e përçarë. me pretendime të mëdha për fitore në këto zgjedhje, mardhënjet mes tyre, sidomos të Besës dhe LRPDSH-së, janë ashpërsuar pak si tepër, dhe nuk e di se sa ka shansa që ato të shkojnë së bashku në zgjedhje? Duket kjartë se: asnjëherë nuk keni pasur oferta seroze për bashkëpunim opozitar, jo që nuk keni mundur, por e vërteta është se nuk keni dashur të koaliciononi njëra me tjetrën.

Duket, gjithashtu kjartë, se blloku opozitar shqiptarë është i përçarë edhe pse lihen e nxhihen, se kërkojnë ,,bashkim koalicionues,, kjo i ngjanë një propagande mjaftë të çuditshme. A nuk u mbushët me mend nga PDSH-ja, e njejta gjë, do t`ju gjen edhe juve. Mos e merni për shaka me BDI-në, ka një numër shum të madhë njerzish ,jo që i duan si strukturë politike, por nga interesi, nga të mirat materiale që kanë shfrytëzuar nga kjo parti, e mos të flasim për administratorët që kan marrë rroga duke ndejur ne shtëpi, mos e haroni teorin Makiaveliste, se ,,mjetet janë ata që e arsyetojnë qëllimin,,.Nuk ka vërtetë mundësi se si mud të shpjegohet ndryshe. E vetmja rrugë është bashkimi.Nëse kjo nuk ndodhë, opinioni i gjërë, veç më e ka të kjartë, se opozitës shqiptare nuk i shkruhet mirë, për derisa I mungon serioziteti !

Përfundojmë me thënjen e Makarenkos ,, Ju qortoj,pse ju respektoj,,

Do të presim, do të bëjmë dhe do të shohim !

