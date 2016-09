Sahiti i Rabotniçkit zgjedh Shqipërinë para Maqedonisë

Sulmuesi i talentuar nga Kosova që luan për Rabotniçkin e Shkupit, Emir Sahiti, ka bërë me dije se ka pranuar ftesë për të luajtur me Kombëtaren shqiptare U-19 që drejtohet nga trajneri Adrian Bellai.

“Kam marrë një ftesë nga U19 e Shqipërisë. Jam në pritje të pasaportës shqiptare dhe unë do të luaj për kuqezinjtë. Kam pasur ftesë edhe nga Maqedonia, por kam pranuar të luaj për Shqipërinë. Ndeshjet e Shqipërisë U19 janë me 6, 8 dhe 11 tetor të muajit të ardhshëm dhe do të luajmë me Gjermaninë, Irlandën dhe Gjibraltarinë”, ka thënë për “Lajm”, sulmuesi 17 – vjeçar Emir Sahiti, ndryshe vëllau më i vogël i Suad Sahitit që poashtu luan te Rabotniçki.

