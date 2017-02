Sadiku fantastik, eurogol në Zvicër – VIDEO

Sulmuesi i kombëtares së Shqipërisë, Armando Sadiku, shënoi eurogol në elitën e futbollit zviceran. Ai ishte fantastik dhe më i merituari për tri pikët e importuara të Luganos, e cila ngadhënjeu me rezultat 1:0 ndaj St. Gallenit. Sadiku ka qenë fantastik, i cili në minutën e 64-të me një goditje të fortë nga rreth 17 metra shënoi supergol në pjesë e epërme të djathtë të portës vendase. Albian Ajeti luajti standard për St. Gallenin, kurse Sadiku e Ezgjan Alioski nga minuta e parë për Luganon. Sadiku u zëvendësua në minutën e 88-të, kurse St. Gallen ështëë në vend të pestë me 26 pikë, një më shumë se Lugano një vend më poshtë.