Sa gjynah Izet Mexhiti, edhe e kërcënuan me plumb edhe duhet t’i lavdërojë

Izet Mexhiti, i cili Çairi e shnderroi ne komunen me te prapambetur ne Shkup, sonte ka sulmuar Ridefinimin njejte sikurse Nikolla Gruevski dhe funksionaret tjere te VMRO-se. “Sonte këtu me qytetarët e Çairit, Shkupit të vjetër, nuk është vetëm një takim qytetar, por mendoj se sonte këtu jemi mbledhur për të festuar transformimin e qytetit të Shkupit për shkak se dekada me radhë Shkupi, lufta e UÇK-së më e lavdishme dhe vizioni i Ali Ahmetit që çdo ditë nga pak e sigurt po e bën Shkupin të frymojë shqip”, tha në fjalimin para banorëve të Çairit, Mexhiti.

Ne fjalimin e tij verehej se ende nuk i ka kaluar trauma e perjetuar para disa muajve, kur nje grup kercenuesish iu futen ne komune dhe i lan “selam” nje plumb. Ne vend se te kerkoje falje per gjendjen e mjerueshme ne te cilen eshte Çairi, Mexhiti eshte lavderuar. “Sonte këtu jemi për ta falënderuar kryetarin tonë për këtë transformim që i bën Shkupit, që krijoi komunë shqiptare urbane në mes të Shkupit, pra Çairin…Këto fitore e konsiderojmë jo vetëm të BDI-së po edhe të shqiptarëve. Shkupi nuk është ekspritement për të tjerët, është z. Ahmeti që ka mbjellur shumë në Shkup”, ka thënë kryetari i Çairit Mexhiti, duke shtuar se Ali Ahmeti nuk është politikan i salloneve.

Sipas tij, ka dhe ka pasur shumë llafe e muhabete për ridefinime, por ishte Ali Ahmeti që më 2001 e ndryshoi statusin politik të shqiptarëve.

