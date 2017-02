Sa do të fitojë shqiptari në futbollin amerikan?

Futbollisti Jahmir Hyka i ka dhënë fund dilemave në lidhje me të ardhmen e tij. Ish-futbollisti i Tiranës, aktualisht kontingjent i kombëtares së Shqipërisë ka mbyllur aventurën e tij shumëvjeçare në Europë për të udhëtuar përtej oqeanit. Atje tej, në tokën e premtuar dhe vendin ku ëndrrat bëhen realitet, futbollisti kuqezi, në hapat e shokut të tij të ekipit, Shkëlzen Gashi, ka gjetur shansin për të vijuar karrierën si profesionist. Vetëm pak orë më parë, ESPN ka konfirmuar se klubi San Jose Earthquakes ka arritur marrëveshjen paraprake për të afruar në MLS mesfushorin shqiptar Jahmir Hyka, i cili i ka ndërprerë kontratën me klubin në superligën zvicerane, Lucerene.Pritet vetëm prezantimi zyrtar, Hyka do të fitojë 500 mijë dollarë në sezon me San Jose Earthquakes.Është tashmë vetëm çështje kohe nga zyrtarizimi i transferimit të 28-vjeçarit Hyka te San Jose Earthquakes në MLS. Sipas burimeve të “ESPN” Hyka do të fitojë një pagë prej 500,000 dollarë, çka do të thotë se klubi do të duhet të aplikojë alokim të parave me synim të veçantë për ta përfshirë atë nën klauzolën e fondit të limituar prej 480,625 dollarë.