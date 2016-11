Rufi Osmani i jep përkrahje BDI-së në këto zgjedhje

Ish kryetari i RDK-së dhe komunës së Gostivarit Rufi Osmanit pas dorëheqjes nga RDK kumtoi se nuk do të angazhohet politikisht më. mirëpo kjo foto që ka siguruar portali Shqipmedia kur shifet Rufi Osmani me ministren e BDI-së Shyhrete Elezi dhe Teuta Arifi nënkryetaren e BDI-së, si duket tregon të kundërtën. Edhe pse nuk ka informata nëse Rufi Osmani do i kthehet politikës mirëpo një gjë është e sigurt; simpatia e tij nuk është më RDK-ja por BDI-ja. Kush e di pas zgjedhjeve ndoshta edhe BDI-ja e shpërblen me diçka…Shqipmedia

Comments

comments