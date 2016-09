Rrjedhin fotografi të smartfonit të ri të Google

Dje ka rrjedhur një foto e smartfonit të ri Google Pixel, ndërsa sot ka rrjedhur edhe e Google Pixel XL të ri.

Pixel Xl do të ketë ekranin 5.5 inch Quad HD me rezolucion 2560 x 1440 pixel, ndërsa procesorin do ta ketë Qualcomm Snapdragon 821, 4GB RAM dhe 32GB hapësirë të memories së integruar.

Kamerën nga para do ta ketë 8 megapixel, ndërsa nga prapa 12 megapixel, baterinë 3450 mAh dhe sistemin operativ do ta këtë më të riun, Android 7.0 Nougat.

Google do të mbajë një konferencë për shtyp më 4 tetor, ku pritet të zbulojë dy smartfonët e rinj Pixel dhe Pixel XL, si dhe disa pajisje të tjera.

