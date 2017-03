Rritet vlera e klubeve të Maqedonisë

Edhe pse nuk është liga më e shtrenjtë në rajon, vlera e skuadrave që luajnë në elitën e futbollit vendor është rritur shumë në krahasim me dy muaj më parë. Në fakt, sipas faqes së specializuar “Transfermarkt”, duke e krahasuar me startin e sezonit, vlera e LPFM-së, ka shkuar në 39 milionë e 770 mijë euro, rreth 36 përqind më tepër se në muajin gusht, kur vlera e të gjitha skuadrave ishte më pak se 30 milionë. Skuadra më e shtrenjtë në Maqedonii, mbetet Vardari, me 8.5 milionë euro. Këta kanë një rritje të dukshme në krahasim me dy muaj më parë kur i gjithë kontingjenti kushtonte 8.1 milionë euro. Në vendin e dytë është Shkëndija. Nënkampionët e vendit vlejnë 7 milionë e 430 mijë euro, gjysmë milioni më shumë se në janar. Rabotniçki është në vendin e tretë me reth 5 milion, ndërsa Sileksi është i katërti, me vlerën e skuadrës që përllogaritet në 3 milionë e 580 mijë euro. Por vlera e tyre ka rënë për 2.1 përqind. Sipas transfermakt Renova është e gjashta me vlerën prej 2 milion e 850 mijë euro, ose me rritje prej 2.7 përqind.