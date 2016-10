Risia e WhatsApp – bëhet si Snapchat

WhatsApp ka klonuar veglat kreative të Snapchat, të cilat i lejojnë përdoruesit që të shkruajnë, vizatojnë ose të vendosin emoji në foto dhe video.

Pas popullaritetit të madh të Snapchat, shumë rivalë kanë kopjuar veçoritë e tij, prej mënyrës së dërgimit të mesazheve e deri tek veglat kreative dhe storjet.

Pak pasi Instagram Stories u lansua si një kopje e storjeve të Snapchat, Facebook filloi të testojë një veçori si të Snapchat të quajtur “Messenger Day”.

Dhe tani WhatsApp sjellë veglat kreative të Snapchat në aplikacionin e tij. Me përditësimin e fundit, përdoruesit e WhatsApp do të jenë në gjendje që të shtojnë emoji, tekst dhe figura të tjera – me shkrime dhe ngjyra të ndryshme – në fotot dhe videot e tyre në WhatsApp

