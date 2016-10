Risia e radhës në Instagram

Një përdorues i Nexus 6P në Rusi, i cili ka të instaluar versionin beta të Instagram ka kapur diçka të re, karakteriskën e video live në Instagram. Facebook, sipas raporteve, po punon në një karakteristkë të quajtur ‘Go Insta’ e cila lejon përdoruesit të transmetojnë video live.

Kjo karakteristikë me fjalë të thjeshta lejon përdoruesit të postojnë video dhe foto në kohë reale, duke ju dhënë kështu shikuesve akses të shpejtë në jetët e njerëzve të cilët i ngarkojnë ato. Snapchat tashmë e ka këtë karakteristikë. Nuk është e qartë nëse Go Insta do bëjë të mundur zhdukjen e fotove apo videove pas një kohe të caktuar. Gjithë\sesi, meqë karakteristika do jetë pjesë e Stories, me shumë mundësi do të shfaqet vetëm për 24 orë.

Facebook, Periscope, dhe Snapchat tashmë e kanë adoptuar karakteristikën e transmetimit live. Kështu që është logjike që tani është rradha e Instagram të përfshijë këtë karakteristikë.

