Rilindje me BESË: Paradoks i paparë, në disa qytete zvogëlohet numri i popullsisë ndërsa rritet numri i votuesve!

Rritja/rënia e popullsisë në vitin 2014-2015 dhe nëntëmujorin e vitit 2016 si dhe lista e votuesve në vitin 2014 dhe 2016.

Në Maqedoni po ndodh një paradoks i pashënuar deri tani në ndonjë vend normal të Evropës dhe botës. Në komunat e banuara me shqiptarë, vërehet rritje e vazhdueshme e popullsisë, kurse rënie e numrit të votuesve. Nga ana tjetër, në komuna të banuara vetëm me popullatë maqedonase, vërehet rritje e vazhdueshme e vdekshmërisë (mortalitetit), por njëkohësisht edhe rritje e numrit të votuesve. Ju sjellim edhe disa shembuj në vazhdim:

Pop 2014-2015 Pop 2016 Votues 2014 Votues 2016 Plus/minus votues

Manastiri Min. 564 Min. 187 80241 81496 Plus 1255

Debarca Min. 114 Min. 36 4489 4675 Plus 186

Ohri Min. 57 Min. 19 50895 52800 Plus 1905

Kërçova Min. 80 Min. 32 46789 49786 Plus 2997

Mavrova Plus. 12 Min. 19 9003 9618 Plus 615

Novo Sella Min. 117 Min. 56 10432 11412 Plus 980

Resnja Min. 142 Min. 66 16320 17011 Plus 691

Jegunovca Plus. 3 Min. 7 9829 10033 Plus 404

Çair Plus. 992 Plus. 426 56158 53939 Minus 2219

Saraj Plus. 908 Plus. 380 29149 29031 Minus 118

Pa preskonferencës do ua shpërndajmë analizën e plotë.

> MANASIRInë vitin 2014, 2015 dhe 2016 ka ulje të popullsisë për 751 banorë ndërsa ka 1255 votues më shumë.

> DEBARCAnë vitin 2014, 2015 dhe 2016 ka ulje të popullsisë për 150 banorë ndërsa ka 186 votues më shumë.

> OHRInë vitin 2014, 2015 dhe 2016 ka ulje të popullsisë për 76 banorë ndërsa ka 1905 votues më shumë.

> KËRÇOVAnë vitin 2014, 2015 dhe 2016 ka ulje të popullsisë për 112 banorë ndërsa ka 2997 votues më shumë.

> MAVROVAnë vitin 2014, 2015 dhe 2016 ka ulje të popullsisë për 7 banorë ndërsa ka 615 votues më shumë.

> NOVO SELLAnë vitin 2014, 2015 dhe 2016 ka ulje të popullsisë për 173 banorë ndërsa ka 980 votues më shumë.

> RESNJAnë vitin 2014, 2015 dhe 2016 ka ulje të popullsisë për 208 banorë ndërsa ka 691 votues më shumë.

> JEGUNOVCAnë vitin 2014, 2015 dhe 2016 ka ulje të popullsisë për 4 banorë ndërsa ka 404 votues më shumë.

> KARPOSHInë vitin 2014, 2015 dhe 2016 ka ulje të popullsisë për 394 banorë ndërsa ka 303 votues më shumë.

> KISELLA VODAnë vitin 2014, 2015 dhe 2016 ka ulje të popullsisë për 206 banorë ndërsa ka 516 votues më shumë.

> ÇAIRInë vitin 2014, 2015 dhe 2016 ka rritje të popullsisë për 1418 banorë ndërsa ka 2219 votues më pak.

> SARAJInë vitin 2014, 2015 dhe 2016 ka rritje të popullsisë për 1288 banorë ndërsa ka 118 votues më pak.

> GAZI BABAnë vitin 2014, 2015 dhe 2016 ka rritje të popullsisë për 343 banorë ndërsa ka 702 votues më pak.

Pas preskonferencës do ua shpërndajmë analizën e plotë.

Këto tendenca janë në kundërshtim të plotë jo vetëm me rregullat bazë statistikore por edhe me logjikën e shëndoshë. Dihet se në komunat e banuara me shqiptarë, për shkak të nivelit të lartë të natalitetit, përqindja e popullatës së re është më e madhe se në komunat ku nataliteti është më i ulët, e që në Maqedoni janë kryesisht të banuara me maqedonas.

Për këtë arsye, me çdo cikël të ri zgjedhor duhet të kemi rritje të numrit të votuesve aty ku ka natalitet më të lartë, në këtë rast të numrit të votuesve shqiptarë, kjo për shkakun se një numër i madh i të rinjve e kalojnë moshën 18 vjeçare dhe fitojnë të drejtën e votës. Mirëpo në Maqedoni po ndodh e kundërta, paradoks që na detyron të dyshojmë se po përgatitet manipulim i zgjedhjeve të ardhshme. Ky paradoks është pasojë e paaftësisë së subjektit shqiptar në pushtet për të vendosur në binarë normalë funksionimin e Entit Shtetëror të Statistikave, Komisionin Shtetëror Zgjedhor dhe institucioneve tjera që kanë kompetenca në këtë lëmi, si MPB dhe Ministria e Drejtësisë.

Për këtë dukuri paradoksale, Lëvizja Besa do të njoftojë përfaqësitë diplomatike në Shkup, misionin e OSBE/ODIHR, si dhe organizatat tjera ndërkombëtare dhe vendore që monitorojnë zgjedhjet.

Misioni që kemi marrë në skenën politike, na obligon që të angazhojmë të gjitha kapacitetet që i posedojmë për të penguar zhvleftësimin e votës shqiptare, karshi asaj maqedonase. Ata që kanë bë skenarë për të manipuluar votën shqiptare, kushdo që të jenë, më 11 dhjetor do të binden se Lëvizja Besa nuk do të lejojë diçka të tillë. Ky është obligim jo vetëm i yni, por i çdo shqiptari, prandaj ju ftojmë për mobilitet të shtuar në ditën e zgjedhjeve për të penguar çfarëdo lloj manipulimi.

