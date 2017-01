Rilind “Chapecoense”, transferon 20 futbollistë, të mbijetuarit i pret akoma në ekip

Chapecoense, klubi brazilian që humbi shumicën e ekipit si pasojë e aksidentit me aeroplan, do të transferojë rreth 20 futbollistë për sezonin e ri dhe do të ruajnë numrat e fanellave për dy të mbijetuarit me shpresën se ata do të luajnë sërish. Më 28 nëntor, thuajse i gjithë ekipi i parë kishte ndërruar jetë pasi aeroplani i klubit ishte aksidentuar në Kolumbi, ku pritej të zhvillohej finalja e Copa Sudamericana ndaj Atletico Nacionalit.

Qendërmbrojtësi Neto dhe mbrojtësi anësor Alan Ruschel mbijetuan, si edhe portieri Jackson Follman, që pati dëmtime të shumta në këmbë. Drejtori i klubit Rui Costa ka deklaruar se të tre futbollistët e mbijetuar kanë rol të rëndësishëm në këtë klub.

“Askush nuk do të nbajë fanellat me numrat që mbanin Jackson Follman, Neto apo Alan Ruschel”, ka deklaruar Costa. “Më shumë se vetëm kontribut ndaj tyre, presim që Alan dhe Neto të kthehen dhe t’i bartin sërish. Follman fatkeqësisht nuk do të jetë në gjendje, por ai do të ketë hapësirën e tij këtu. Të vetmit që mund t’i bartin ata numra janë ata”.

Costa ka shtuar se klubi do të transferojë 18-20 lojtarë para nisjes së sezonit të ri më 26 janar.

“I kemi shikuar 90 lojtarë, e shkurtuam listën në 50 dhe tani në fund kishim një listë prej 38 lojtarëve, që e përgjysmuam në atë që kemi sot”, ka shtuar Costa. “Kemi një grup gati për pjesën prisezonale. Do të kemi rreth 25-27 lojtarë”.