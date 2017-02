Rikthehet zyrtarisht “Nokia 3310”, ja si duket

Jo më larg se disa minuta më parë gjatë një konferencë të mbajtur në Kongresin Botëror të Telefonave janë prezantuar edhe telefonat e rinj të kompanisë finlandeze, “Nokia”.

Ashtu si dhe flitej Nokia prezantoi dy modele të reja atë Nokia 3 dhe Nokia 5, duke mbajtur kështu gjallë markën në tregun mjaft të fortë dhe konkurrent të telefonave inteligjentë sot në botë.

Në këtë event rezultoi që spekulimet për ri sjelljen e modelit të famshëm, Nokia 3310 rezultuan të ishin të vërteta, pasi mes modeleve të reja në fund u prezantua edhe një version i moderuar i modelit ikonë 3310. Me një dizajn të thjeshtë, dhe me 30 orë bisedë telefonike, dhe me një muaj kohëzgjatje të baterisë, në foto galerinë e bashkëngjitur do të shikoni edhe dizajnin e 3310.