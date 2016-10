Rihanna çudit me stilin e ri të flokëve

Rihanna njihet për eksperimentet e saj me veshjen dhe stilin.

Por, stili i saj i ri i flokëve, ka habitur të gjithë, përcjell Bota Sot.

Këngëtarja 28-vjeçare u fotografua duke dalë nga hoteli i saj në New York me stilin e Bob Marley me rasta,vetëm se këto të këngëtares janë shumë gjatë dhe të mbledhur mbi kokë.

Fytyra e markës ”Puma”, për veshje kishte zgjedhur një bluzë të bardhë dhe xhinse të gjëra me grisje te gjuri.

Ndërsa, pajmen e saj ajo e kishte kompletuar me disa aksesorë dhe një çantë Louis Vuitton

