Ribery me deklaratën e tij ‘ndez’ sfidën kundër Dortmundit

Të shtunën në orën 18:00 do të luhet ‘klasikja’ e Gjermanisë mes Dortmundit dhe Bajernit të Mynihut e vlefshme për javën e 11-të të Bundesligës gjermane.

Sulmuesi anësor i Bayernit të Mynihut, Frank Ribery nuk i trembet Dortumudit dhe me deklaratën e tij ka ‘ndezur’ këtë sfidë pasi mendon se Bajerni do të marrë 3 pikëshin në “Signal Iduna Park”.

“Të përballesh me Borussia Dortmund është gjithmonë bukur. Është nga ato sfida ku përqendrimi duhet të jetë maksimal, pasi gabimi më i vogël mund të na penalizojë. Në aspketin personal shpesh jam vënë në qendër të vëmendjes si një futbollist me temperament disi të ashpër, e pranoj që duhet të tregohem disi më i kujdesshëm, nga ana tjetër jam i sigurt që në takimin kundër ekipit të Thomas Tuchel, Bayerni nuk do të ketë probleme. Është e vërtetë që në disa takime ne kemi pësuar gola, por kjo nuk na shqetëson aspak. Ekipi gëzon një formë të mirë fizike dhe jam i sigurt që do të dalim triumfues”, u shpreh ai.

