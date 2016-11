Receta që ju mbron nga ftohjet vjeshtore dhe viruset

Mjekët popullor na furnizojnë gjithnjë me receta, që veprojnë si bombë me vitamina për organizmin. Është koha ta shijoni këtë lëng plot me vitamina, për të forcuar sistemin imun dhe për t’u mbrojtur nga ftohjet dhe viruset.

Përbërësit: 1 mollë, 1 portokall, 1 karotë, 1 panxhar, xhenxhefil (rreth 3-4 cm) dhe 1 limon.

Përgatitja: të gjithë përbërësit i imtësoni, i copëtoni dhe i derdhni lëngun e limonit. Në këtë përzierje mund të shtoni edhe vaj ulliri. Konsumimi i rregullt i kësaj përzierjes, pos se j u mbron nga ftohjet dhe viruset, që zakonisht gjatë stinës së vjeshtës janë më të shpeshta, m do të ndikojë edhe të humbni në peshë.

Comments

comments