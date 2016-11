Rilindja Demokratike Kombëtare – Likovë, mbështet Partinë Demokratike Shqiptare në zgjedhjet parlamentare të 11 Dhjetorit të 2016, ka njoftuar deputeti Orhan Ibrahimi në Facebook. Marrëveshja është arritur në mes Nënkryetarit të PDSH-së Orhan Ibrahimi dhe Kryetarit te RDK-Likovë, Juksel Hyseni. RDK pëndryshe është e ndarë në tre koalione tani më, një pjesë me BESA, një pjesë me LR-PDSH dhe një pjesë tani me PDSH-në.

