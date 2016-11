Raporti i KE kritikon gati të gjithë sektorët e qeverisjes në Kosovë

Polarizimi politik në mes të pozitës dhe opozitës dhe mosfunksionimi normal parlamentar, vazhdimi i politizimit të administratës publike, emërimet politike në bordet e institucioneve të pavarura, janë disa nga ngecjet dhe sfidat që edhe këtë vit i janë adresuar Kosovës në Raportin e Progresit të Komisionit Evropian, që është miratuar të mërkurën.

Si ngecje është vlerësuar edhe administrimi i ngadalshëm dhe joefikas i drejtësisë, mungesa e llogaridhënies së zyrtarëve gjyqësorë, korrupsioni edhe më tej i përhapur në shumë fusha, si dhe mangësitë në legjislacion sa i përket luftës së krimit të organizuar dhe numri i ulët i dënimeve.

Moszbatimi i legjislacionit për të drejtat e njeriut, kërcënimet kundër gazetarëve, kufizimi i progresit në përmirësimin e marrëdhënieve me Serbinë, vendimet e paqëndrueshme fiskale në lidhje me përfitimet e veteranëve, mungesa e përparimit në cilësinë e arsimit e përafrimi i dobët legjislativ me legjislacionin e BE-së, janë të tjera ngecje të përfshira në listën e gjatë që janë identifikuar në Raport. Këto dështime janë përmendur edhe në raportet e viteve të shkuara. Në shumicën e këtyre fushave cilësohet se Kosova është në fazë të hershme të reformave./KDitore

Comments

comments