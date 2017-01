Ramos ka çmendur tifozët e Sevillas, lexojeni pse…

Sergio Ramos legjenda e Real Madridit dhe vet futbollit spanjoll e Evropian, i ka bërë shumë nervoz apo më saktë i ka çmendur dikur ish tifozët e vet me gjestin e bërë pas shënimit të golit nga penalltia në barazimin spektakolar 3:3 në Copa del Rey, me ç’rast Reali nuk pësoi humbje as pas ndeshjes së 40. Fillimisht Ramos realizoi në stilin “Panenka”, që padyshim i bënë nervoz të gjithë duke filliar nga portiere, ndërsa më pas u kthye nga tifozët e flaktë të Sevillas dhe i provokoi duke u bërë kinse nuk po i dëgjon fare, dhe krejt në fund ua ktheu shpinën duke u bërë me dije se kush është.