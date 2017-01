Ramadani: Mbështes deklaratën e përbashkët, por nuk pajtohem në disa gjëra

Analisti politik Ramadan Ramadani ka mbështetur deklaratën e përbashkët të partive shqiptare në Maqedoni. Ai në profilin e tij në Facebook shkruan se e mbështet këtë nismë por ka disa gjëra në të që nuk pajtohet me to.

“E mbështes deklaratën e përbashkët të BDI-së dhe dy koalicioneve tjera partiake. Më poshtë do të përmend disa gjëra në të cilat nuk pajtohem me to. E para është një tregues që çdo kush që sheh në të vetëm hegjemonizim etnik, le ta lexojë mirë dhe do të shohë eurointegrime, redecentralizime dhe veçanërisht dy kufizimet e kësaj deklarate është se për disa tema është në përputhje me ligjet dhe Kushtetutën e Maqedonisë”, shkruan Ramadani.

Ai ka mbështetur marrdhëniet e mira me fqinjët që ishte një ndër pikat e deklaratës së përbashkët dhe institucionet kulturore në nivel qendror dhe lokal.