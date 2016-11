Rama: Shqiptarët gjithmonë mirënjohës Gjermanisë

Kryeministri Rama ka takuar sot kancelaren gjermane Angela Merkel ne Berlin.

Kryeministri Rama ka takuar sot kancelaren gjermane Angela Merkel ne Berlin. Rama dhe Merkel diskutojnë mbi marrëdhëniet bilaterale, çështjet politike të rajonit të Ballkanit, si edhe për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Po keshtu, kryeministri dhe kancelarja mbajten nje konference te perbashket per takimin, qe do te zgjase edhe pas saj. Merkel tha se është prioritet kryesor zbatimi i reformës në drejtësi në mënyrë që të çelen negociatat. Gjithashtu, Merkel tha se KE­ja ka përmendur 5 prioritete në total, duke përmendur aty edhe zgjedhjet e këtij viti. Kjo do të thotë se çelja e negociatave nuk do të ndodhë në dhjetor. “Është e rëndësishme që rruga e reformave të vazhdojë.

KE-­ja ka vendosur 5 prioritete dhe ndër to është reforma në drejtësi. Zbatimi i qëndrueshëm i kësaj reforme është kusht për integrimin. Lufta kundër krimit dhe korrupsionit janë hapa që duhen kryer në mënyrë të përhershme. Kam parasysh edhe zgjedhjet që do të ketë Shqipëria.

Unë besoj që janë arritur gjëra të rëndëssihme. I uroj mirëseardhjen kryeministrit shqiptar dhe më detajisht do të diskutojmë më vonë”, tha Merkel. RAMA: E PRANOJME REFORMEN NE DREJTESI SI KUSHT THEMELOR Ndërsa kryeministri Rama, në fjalën e tij tha se e pranon kushtin e BE-­së, që sipas tij është zbatimi i reformës në drejtësi.

Rama tha se Shqipëria do të bëjë ç’mos që ta çojë deri në fund këtë reformë, duke mos anashkaluar edhe prioritetet e tjera të KE­së.

“Faleminderit për faktin se me gjithë angazhimet e jashtëzakonshme që keni, keni gjetur kohën të takohemi për të tretën herë në harkun e tre viteve. Shqiptarët kudo ku jetojnë ju janë thellësisht mirënjohës për mbështetjen e fuqishme që Gjermania dhe ju i keni dhënë kushteve për paqen në Ballkan një cilësi të re të bashkëpunimit. Kjo situatë premtuese në rajon lidhet me fuqinë tërheqëse që ka Evropa për ne, që ju e keni nënvizuar vazhdimisht. Procesi i integrimit për ne, duhet të jetë sa më i ndershëm dhe i parashikueshëm.

Ne nuk kërkojmë asgjë të pamerituar, nuk kemi hyrë në këtë rrugë se na e ka imponuar Brukseli, por etërit themelues që e krijuan shtetin shqiptar si shprehje vullneti për t’u bashkuar me Perëndimin, ashtu si na e dikton interesi i gjeneratave pasardhëse. Ne nuk i kemi parë detyrat e shtëpisë në këtë rrugë si barrë që na kanë ngarkuar të huajt, por si borxh që ua kemi fëmijëve tanë. Kemi kryer reforma modernizuese dhe mbështetjen e miqve, Gjermanisë dhe tuajën personalisht. Kemi kaluar një reformë të madhe të drejtësisë.

Marrja e statusit na shpërbeu si motivim për këtë që konsiderohet kyçe për çeljen e negociatave për anëtarësim. Unë sot jam krenar që pasi u takuam në Berlin dhe ju ma bërë të qartë që për t’u bërë vend në BE e kemi mbështetjen tuaj, por na duhet reforma. Sot e kemi në kartën kushtetuese, të kryer këtë detyrë vetëm në letër, se tani është koha për ta implementuar dhe jemi mirëkuptues. E mbështesim kushtin e KE­-së për çeljen e negociatave që të nisim zbatimin e Vettingut për gjykatësit dhe prokurorët, ashtu si nuk e vë në diskutim se progresi në të 5 prioritet duhet të jetë i vazhdueshëm. Shqipëria e kërkon dhe besoj e meriton nga BE të njëjtin luajalitet që i ka shprehur BE­-së me politikën e saj të jashtme, 100% të përputhur me BE, rajonale dhe të brendshme, udhëhequr nga fryma evropiane e e zhvillimit demokratik dhe shoqëror. Si nuk e kemi shpërdoruar besimin dhe mbështetjen në Berlin, në rrugën tonë do të vazhdojmë të punojmë për t’i çuar para reformat, dhe zbatuar ato në realitetin e përditshëm të vendit që më shpejtë se vonë të jemi gati të bëhemi pjesë e BE”.

