Që të shkëlqejmë gjatë festave

Imagjinojeni veten të zhytura në pazaret e shkëlqyera festive, nëpër tregjet e mbushura plot, dyqanet e zbukuruara me drita dhe tundimi për të pasur gjithçka në shtëpi. Hareja ndihet që në ditët e para të dhjetorit dhe vazhdon edhe shumë ditë të tjera pas dollisë dhe shampanjës së natës së Vitit të Ri. Ama asnjëra prej nesh nuk e dëshiron një darkë Krishtlindje apo të Vitit të Ri duke mallkuar veten se si u dha aq shumë pas punëve dhe harroi kremin, banjën e ngrohtë e relaksuese, kujdesin për veten. Fundja të parat që duhet të shkëlqejnë në tryezën festive jemi vetë ne… Prandaj kur të shënoni punët në axhendë, kujdesuni të përfshini edhe ritualin e kujdesit dhe mirëqenies trupore. Thënë ndryshe, ritualin festiv. Për t’ua lehtësuar punën do t’ju jap disa ide…

Fillimisht duhet ta nisim me pastrimin dhe eksfolimin e fytyrës, largimin e qelizave të vdekura nga lëkura, në mënyrë që ajo të jetë sa më e butë. Që ky eksfolim të jetë sa më i efektshëm, rreth dy javë para vitit të ri, nuk duhet të mungojnë në listën e përbërësve qumështi, majdanozi, sheqeri dhe limoni. Kështu çdo ditë, është mirë të pastrojmë fytyrën me qumësht të skremuar, ta tonifikojmë atë me lëng majdanozi (dy tufa majdanoz i vendosim në një litër ujë, e lëmë të mbyllur për një natë dhe kemi përftuar një tonik bimor të mrekullueshëm), më pas kryejmë peeling me lëng limoni dhe sheqeri. Ky lloj peeling-u është i detyrueshëm të bëhet deri pesë ditë para festave të fundvitit sepse mund të shkaktojë skuqje, lëkurë të ndjeshme për shkak se shkëputja e qelizave të vdekura, që realizohet nëpërmjet procesit të pastrimit me limon dhe sheqer, është i thellë.

Kjo është edhe një ndër garancitë që lëkura jonë e fytyrës do të jetë e mëndafshtë dhe e shkëlqyeshme. Mjafton t’i kushtojmë asaj vëmendjen e duhur dy javë para fundit të vitit.

Buzët duan kohën e tyre

Dhe ndërkohë që kujdesi për fytyrën ka nisur, mos harroni pjesën ndoshta më sensuale të saj, buzët. Kujdesi për buzët duhet të fillojë me një scrub, një javë para vitit të ri. Një nga këshillat kryesore të bukurisë për festat është edhe kujdesi për buzë të buta, mishtore, jo të plasaritura dhe pa shtresëzim qelizash të vdekura. Mënyra më e mirë për arritjen e këtij rezultati është përzierja e vazelinës me sheqer (të bardhë ose kaf). Eksfoliojini buzët çdo natë, përgjatë një jave, para se të flini gjumë dhe më pas shpërlajini dhe lyejini ato me vaj kokosi ose, nëse preferoni, edhe një shtresë të hollë mjalti. Kjo, si një mënyrë e mirë kremi hidratues buzësh.

Detoksifikojmë fytyrën

Deri më tani kemi dëgjuar shpesh herë për programe detoksifikuese (pastruese) të organizmit tonë në përgjithësi dhe të organeve të ndryshme në veçanti. Por këtë herë do të flasim për detoksin e fytyrës, i cili na premton një pamje krejt të relaksuar, me shenja moshe të sheshuara, me shenja lodhje të evituara dhe me pamje të rigjeneruar. Përveçse të ndiqni çdo mëngjes rutinën tuaj të bukurisë, cilado qoftë ajo, vendosni që një ditë në javë, për të katërta javët e dhjetorit, të kujdeseni specifikisht për detoksifikimin e fytyrës. E diela do të ishte dita ideale! Kështu programin tonë detox të fytyrës e nisim me një avull të mirë të fytyrës, i cili përbëhet nga 2 litra ujë dhe një degë e madhe selinoje. Pasi të ketë vluar mirë, vendosni fytyrën sipër enës dhe bëni avull, duke u shkëputur herë pas here, për rreth 15 minuta. Pas kësaj me një peshqir të pastër thani lehtë lagështirën e fytyrës dhe më pas ushqeni poret me një maskë, e cila ka në përbërjen e vet: vaj avokado të shtypur ose të presuar në kushte shtëpiake. E mbajmë për 25 minuta dhe e shpërlajmë fytyrën me ujë të bollshëm. Në fund për ta hidratuar përdorim lëngun e disa kokrrave shege të shtypura. Për ta mbyllur këtë orë bukurie, e gjitha në funksion të detoksit të lëkurës së fytyrës, dy kokrra mollë jeshile të shtrydhura janë eliksiri final rigjenerues.

Këshilla për një lëkurë të mëndafshtë

Të paktën ditën e fundit të vitit mund ta ndërrojmë dushin e zakonshëm me një banjë të gjatë në vaskë. Hedhim brenda vaskës vanilje, xhinxher, xhel aloe dhe vajra esencial. Ndërkohë që uji i nxehtë avullon dhe përhapet në ambient bashkë me aromën që keni hedhur në vaskë, përpiquni t’i bëni një scrub të gjithë trupit me lëvizje rrethore. Dhe pasi kemi hequr qelizat e vdekura, i kemi pastruar ato në mënyrë të shëndetshme nga skorjet, futuni në vaskën e mbushur me shkumë dhe qëndroni aty deri sa të gjitha problemet e ditës në jenë shndërruar në energji pozitive, e cila na ndihmon ta presim ndërrimin e viteve me energji të reja. Rezultati? Lëkura është e mëndafshtë, e pastër, ngjyra është më homogjene dhe duket sikur tonaliteti i muskujve është më i mirë se ai që ishte para futjes në vaskën e ngrohtë.

Kundër lodhjes që “flet” me sy

Vendosni mbi sy dy tamponë pambuku të lagura mjaftueshëm me ujëra termalë ose, në mungesë të tyre, me tonik. Të dyja këto kanë efekt shkarkues të borsave të syve dhe i japin shikimit pamjen e freskët dhe pa shenja lodhje. Tamponët duhet t’i mbani për të paktën 10 minuta dhe do të ishte ideale që gjatë kësaj kohe t’i plotësonit vetes ca kushte të vogla relaksuese: një muzikë e mirë në sfond që bashkuar me ngrohtësinë e shtëpisë në ditët e fundit të dhjetorit përbëjnë idealen e qetësisë shpirtërore dhe fizike, pa shumë para dhe shpenzime. Pas këtyre minutave shpërlajmë sytë me ujë të freskët dhe gjithashtu për një efekt sa më të mirë, duhet të bëjmë edhe një shpërlarje të pjesës së poshtme të këmbëve, fillimisht me ujë të ngrohtë, pastaj në të ftohtë. Ky është një ushtrim shumë i mirë tonifikues, që me sinjalet që lëshon nga maja e gishtit tek receptorët e trurit, jep rezultate mbresëlënëse tek shikimi dhe largimi i shenjave të lodhjes dhe të moshës.

Detoksi i trupit

Gjithçka rrotullohet rreth metabolizmit. Nëse do të mësojmë të përmirësojmë “makinën” e organizmit , do të mund të kemi produktivitet më të lartë; do të djegim më shumë yndyra.

Fillojmë me hekurin, është elementi i parë që na duhet të aktivizojmë masën muskulare. Kështu që të djegim sa më shumë kalori nëpërmjet masës muskulare duhet të zgjedhim ushqime, të cilat janë shumë të pasura me hekur. Rreth 60-70 për qind e kalorive që marrim është e lidhur ngushtësisht me tretjen nëpërmjet djegies muskulore. Vlen të theksojmë se, sa më shumë rritet masa muskulore, aq më shumë yndyrë shkrihet.

Nja banane në ditë për formë të shkëlqyer. Nëse dëshironi të jeni në peshën tuaj perfekte deri ditën e vitit të ri, nuk duhet të harroni të konsumoni çdo ditë nga një banane. Në këtë mënyrë do të keni furnizuar organizmin me kalium, element i cili rregullon nivelin hidrik të trupit dhe optimizon përdorimin e yndyrave në funksion energjitik. Nëse organzimi është i çrregullt, metabolizmi i ngadalësuar, ai do të djegë sa më pak yndyra si pasojë e mungesës së energjisë trupore për të realizuar këtë proces biologjik. Prandaj mos harroni: një banane në ditë, i thotë kileve Ik.