“Pushteti”, magjia, makthet dhe fundi i tij. Libri i ri nga Blendi Fevziu

Nga Drini Zeqo

Një nga botimet e reja që lexuesit do të gjejnë këtë vit në stendat e panairit të librit, do të jetë edhe libri i fundit i gazetarit Blendi Fevziu. Ai titullohet “Pushteti”. Botimi është vijuesi i disa librave të tjerë por këtë herë gazetari i rikthehet esesë letrare.

Libri “Pushteti” është një rrëfim mbi Pushtetin, i cili të intrigon nga faqja e parë deri në atë të fundit. Mes përshkrimit brilant dhe fotografik që autori jep për kohën kur zhvillohen ngjarjet, të duket se po ecën në Stambollin e fillim viteve 1900.

Trill tetrar, detaje historike, pushtet, personazhe me karakter të fortë. Një qasje e cila i lidh ngushtë personazhet me ngjarjet dhe momentet historike. Por cilat janë dilemat e pushtetit? Cilat janë rrokullisjet dhe përplasjet me të cilat të përball ai (“Pushteti”)?

Comments

comments