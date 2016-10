Pushteti i Gruevskit do të marrë note të pakalueshme 1 nga administrata!

Konferencë për media të Aleksandar Kiracovski, nënkryetar i LSDM-së

Dënimet e vlerësimit të pacipë dhe jologjik të administratës, të cilin e ka shpikurpushteti për qëllime personale dhe politike, nuk do të zbatohen!

Deputetët e Nikolla Gruevskit, kot kanë votuar në Parlament kundër shtyrjes sëvlerësimit deri në fund të vitit 2017.Më 11 dhjetor, ne së bashku do të bëjmë ndryshimet dhe ju do të jepni vlerësimin efundit të pushtetit të papërgjegjshëm.

Qeveria e Gruevskit do të marrë notë të pakalueshme 1!Dhe ata nuk do të kenë një shans për të zbatuar dënimin apo nota të porositura!

Pas ndryshimeve, Qeveria e re e udhëhequr nga LSDM-ja menjëherë me ligj do tashtyjë vlerësimin deri në momentin kur së bashku me publikun ekspert dhepunonjësit e prekur do të negocionojmë për modelin që do të motivojë njëadministratë efikase në vend të dënimeve të parashikuara nga kjo qeveri.

Dua të dërgoj një mesazh shefëve dhe drejtuesve të VMRO-DPMNE-së, se çfarë Gruevski dhe familja do të përpiqen që të përdorin për qëllimet e tyre personale:Kini kujdes, mos lejoni që të bëheni një mjet në duart e pushtetit kriminal!Askush të mos guxojë përpara zgjedhjeve për të kërcënuar apo të bëjë shantazh punonjësit e administratës me ndonjë vlerësime të partisë që nuk do të vlejnë!Ligji është i qartë dhe dënimet për një vepër të këtillë, shantazh dhe presione të periudhës para zgjedhjeve janë të qarta.

Kushdo që do të guxojë për të bërë atë, paralajmëroj, do të marrë përgjegjësi!Nuk lejoj abuzimet e administratës! Zgjedhjet e lira, të ndershme dhe të rregullta janë prioriteti numër një për Republikën e Maqedonisë

