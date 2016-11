Publikohen specifikat e Samsung Galaxy A7

Versioni i ri i Samsung Galaxy A7 pritet të lansohet së shpejti dhe në javën e fundit janë publikuar specifikat e pajisjes së kompanisë Samsung.

Pajisja thuhet se do të ketë ekran 5.6-inç Full HD me rezolucion 1920×1080 pixels.

A 7 do të vijë me procesorin Samsung Exynos 7889 me shpejtësi 1.8 GHz, 3 gigabajt RAM dhe 32 GB memorie të brendshme.

Specifikat tjera janë hapësira për micro SD, USB i tipit C dhe baterinë 3600 mAh.

Galaxy A7 posedon kamerën kryesore 16 megapixel ndërsa do të jetë edhe 16 MP kamerën ballore.

Pajisja që do të operojë me sistemin android 6.0 do të lansohet në muajin dhjetor.

Comments

comments