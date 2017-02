Publikohen pamjet e vrasjes së gostivarasit në Zvicër (VIDEO 16+)

Ka ndërruar jetë i riu Alil. A nga Gostivari që u plagos dje me armë zjarri nga vjehrri i tij në Zvicër. Ai u është nënshtruar plagëve gjatë ditës së sotme dhe ka ndërruar jetë. Lajmi konfirmohet nga familjarë të viktimës të cilët pohuan që i riu kishte ndërruar jetë gjatë ditës së sotme. Mediat në Zvicër i referohen dorasit si zviceran ndërkohë që për viktimën ashtu dhe të shoqen shkruajnë se janë shqiptar. Nga kjo mund të bihet në përfundim se vjehrri është po ashtu shqiptar por me shtetësi zvicerane. Ai është me origjinë nga fshati Ҫajlë i Gostivarit. rasti ka ndodhur ditën e djeshme, rreth orës 10.45 në qytezën Gerlafingen të Kantonit Solothurn të Zvicrës, ku 29 vjeçar është qëlluar dhe plagosur rëndë me armë zjarri nga vjehrri i tij, 54 vjeçar. Dorasi është vetëdorëzuar në polici, shkruan 20minuten.ch. Viktima për të cilin mediat shkruajnë se është shqiptar nga Maqedonia, është transportuar menjëherë në spital ndërsa prokuroria është duke zhvilluar hetimet mbi rrjedhën e ngjarjes. Policia nuk e sqaron etninë dhe as marrëdhënien në mes të palëve në konflikt.

Sipas rrëfimit të një dëshmitareje, fqinje të familjes, bashkëshortja e të plagosurit e kishte mbajtur në krahë të shoqin e plagosur rëndë ndërsa dorasi, babai i saj dhe vjehrri i viktimës e kishte njoftuar ambulancën dhe pastaj edhe i ishte dorëzuar policisë. Një dëshmitare tjetër thotë të ketë parë dy burra të lidhur me pranga që po merreshin nga policia. Duket se nuk ka qenë vetëm vjehrri por edhe vëllai i viktimës, i cili jeton në të njëjtin kat të ndërtesë, që është arrestuar. Fqinja më tej thotë se dy të martuarit nuk e çonin shumë mirë mes vete, shpeshherë ziheshin. Por një zëdhënës i policisë së Kantonit Solothurn, i pyetur nga gazetari nuk ka mundur ta konfirmojë këtë rrëfim. Ai ka thënë se marrëdhënia në mes të viktimës dhe dorasit është çështje e hetimeve.