PSG kërkon yllin e Arsenalit

Drejtues të Paris saint Germain kërkojnë që në merkaton e janarit të përmirësojnë repartin e mbrojtjes duke vendosur një objektiv për të blerë, yllin e Arsenalit, Kristopher De Graca.

Sipas medieve britanike talenti 18-vjeçar nuk është i kënaqur me aktivizimin në “Emirates” ndërsa kontrata e tij skadon në fund të këtij sezoni.

Deri në këto momente nuk është diskutuar për rinovim kontrate dhe ‘topçinjtë’ me shumë mundësi nuk do të preferojnë që në fund të sezonit De Graca të largohet me parametra zero

