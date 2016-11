Pse nuk duhet t’i konsumoni krahët e pulës?

Mund të habiteni çdo ditë me ngjarjet të cilat ndodhin në botë. Ndonjëherë janë gati-gati të pabesueshme, por në fakt janë ngjarje të vërteta, që diku dikujt i kanë ndodhur.

Tashmë nuk është e re që njerëzit t’i ndajnë eksperiencat e tyre të çuditshme me të tjerët.

Rasti në fjalë lidhet me një grua e cila ka konsumuar krahë pule rregullisht. Kohët e fundit miqtë e saj i kishin vënë në dukje faktin se barku i saj ishte zmadhuar në mënyrë të çuditshme.

Nisur nga kjo, gruaja kishte dyshuar për krijimin e një cisti.

Vendos të operohet dhe cist-i ishte mbushur me gjak me ngjyrë të errët. Pas operacionit, në vend që ajo të përmirësohej, gjendja e saj ishte përkeqësuar akoma më keq.

Cisti i mbushur me gjak ishte përsëritur sërish, ndaj ajo vendosi të konsultohet me gjinekologun e saj. Pyetja që ai i drejton është: “A konsumoni shpesh krahë pule?”

Ajo thotë që po dhe pyet veten se si mund ta dinte mjeku këtë. Por, ekspertët nga e gjithë bota thonë se pulat trajtohen me steroid për të përshpejtuar rritjen e tyre.

Steroidet injektohen në krahët e tyre apo në qafë dhe si pasojë këto pjesë përmbajnë sasinë më të madhe të tyre.

Hormonet steroide janë vërtetuar se përbëjnë një rrezik të madh për shëndetin e njeriut, sidomos tek gratë për shkak se ato mund të shkaktojnë krijimin e cisteve.

Comments

comments