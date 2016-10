Pse njerëzit merren me thashetheme?

Pyetja që lind shpesh në mendjet e njerëzve është pse na pëlqejnë thashethemet e mbi të gjitha pse i bëjmë ato? Përgjigja më e shkurtër që vjen është: të zbulojmë sa më shumë për tjetrin. Meqë nuk e dimë se çfarë të tjerët mendojnë për ne, na pëlqen të koleksionojmë informacion herë pas here. Kështu bëjmë “detektivin” amator, pasi duam të jemi në mendjet e të tjerëve e të dimë me çdo kusht se çfarë ata mendojnë.

Duke bërë thashetheme ne zbulojmë dhe njohim të tjerët më mirë. Ose njerëzit të paktën mendojnë se kjo është mënyra më e mirë për të njohur tjetrin. Sigurisht që ka mënyra më të mira për ta bërë këtë por duket se kjo është e pashmangshme për natyrën njerëzore. Të bërit e thashethemeve është në natyrën tonë.

Mendohet si një instinkt për të mbijetuar: me qëllim që të jetojmë dhe të kujtojmë të parët tanë historikë duhet të futemi thellë në historinë e të parëve tanë, në mënyrën se si funksiononin komunitetet e tyre e mbi çfarë rregullash. Kështu ata vendosnin se kujt do t’i besonin dhe kë do kishin kundërshtar. Thashethemet ishin njëra nga mënyrat që e ndihmuan njerëzimin për të krijuar këtë lloj mentaliteti.

