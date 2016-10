Pse duhet ti rrallojmë pijet me sheqer, ja sëmundjet që shkaktojnë

Edhe pse rreziqet shëndetësore të pijeve me sheqer artificial janë të njohura, të gjithë vazhdojmë t’i pijmë e ç’është më e keqja këto pije janë të preferuarat e fëmijëve. Nëse ende nuk jeni të vetdijshëm për sëmundjet që ju kanosen nga pijet me sheqer më poshtë do të lexoni të përmbledhura 5 problemet shëndetësore që lidhen me këto të fundit.

Sëmundja e mëlçisë : Marrja e fruktozës përmes pijeve me sheqer mund të mbeshtjellë mëlçinë, duke bërë që fruktoza të shndërrohet në yndyrë. Kjo yndyrë mund të mbetet në mëlçi dhe të çojë në sëmundjet jo-alkoolike të mëlçisë yndyrore.

Rezistenca ndaj insulinës: Konsumimi i sheqerit në mënyrë të pakontrolluar mund të shkaktojë rezistëncë të qelizave ndaj efekteve të insulinës. Kur kjo ndodh, pankreasi duhet të prodhojë edhe më shumë insulinë për të hequr glukozën nga gjaku, duke rritur nivelet e insulinës dhe duke çuar në rezistencë te insulinës.

Pirja e pijeve me sheqer shkakton diabet të tipit 2

Sëmundje të zemrës: Pijet e ëmbla me sheqer mund të rrisin disa nga faktorët kryesorë të rrezikut për sëmundje kardiovaskulare. Shumë studime kanë gjetur lidhje te forta ndërmjet marrjes së sheqerit dhe rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Vetëm një pije me sheqer në ditë mund të shkaktojë një rrezik 20% më të lartë për të pasur një sulm në zemër

Alzheimer: Hulumtuesit kanë gjetur një lidhje midis rritjes së sheqerit në gjak dhe përparimit të sëmundjes së alzheimerit. Doza të mëdha të pijeve me sheqer mund të dëmtojnë kujtesën dhe aftësitë e vendim-marrjes, potencialisht këto kushte të tilla të çojnë në sëmundje si Alzheimer.

