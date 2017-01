Prostitutat e luksit/ Ja kush janë ‘eskort-at’ më të famshme dhe çmimi i tyre për një natë

Punonjëset e seksit (eskortat) nuk janë si prostitutat e rëndomta të rrugës, dhe as nuk punojnë nëpër bordello, por janë vajza me të cilat duhet të lidhesh në telefon për të kaluar një natë me to. Ato fitojnë aq shumë sa dhe aksionerët më të pasur në Wall Street. Me teknologjinë e sotme, eksitojnë mijëra faqe internet ku mund të kontaktosh me këto vajza. Ato duhet të mbajnë sa më të fshehtë kur kalojnë natën me figura të njohura. Më poshtë janë disa prej këtyre vajzave dhe sa fitojnë ato në një natë.

Zahia Dehar: 1200 dollarë në një natë

Ajo i ngjan një kukulle barbi. Kur sheh fotot e saj, është e qartë se ka qenë një adhuruese e barbit. Disa foto të saj duken surreal. Paga e saj është 32 mijë dollar në muaj. Zahia njihet për skandalin me lojtarët francezë Frank Ribery e Karim Benzema.

Loredana Jolie: 2000 dollarë në një natë

Nga foto mund ta shikoni qartë se si Loredana i shpenzon paratë e saj. Në foto të tjera, duken buzët e saj të fryra. Mbase këto ekzagjerime e bëjnë atë një femër më joshëse. Ka zëra të një lidhje të mundshme të saj me lojtarin e golfit TigerËoods. Loredana pretendon se njëherë ajo është paguar 15 mijë dollarë nga një burrë me të cilin kaloi natën.

Just Kassandra: 3000 dollarë në një natë

Just Kassandra nuk shkon asnjëherë me klientë që nuk i pëlqejnë. Ajo në fillim duhet t’i takojë ata personalisht. Asaj i pëlqen shumë të udhëtojë prandaj tërhiqet nga meshkuj aventurierë e të pasur. Në faqen e saj zyrtare ajo duket si një femër klasike të cilën meshkujt e pëlqejnë shumë.

Ashley Dupre (Kristen): 4300 dollarë në një natë

Guvernatori Eliot Spitzer pati një histori me një nga vajzat e klubit Emporer, Kristen, me të cilën shpenzoi 15 mijë dollarë në një peridhë 6 mujore. Por dëshira e tij për të kaluar natë me këto vajza u kthye në obsession, duke bërë që ai të paguante edhe 80 mijë dollarë të tjera. Më vonë ai humbi karrierën e tij dhe bashkëshorten.

Maya Blue: 4500 dollarë në një natë

Faqja online e Maya Blue është e mbushur me foto të shumta dhe shërbimet që ofron. Nëpër forumet në internet, meshkujt flasin kudo për të. Ka arritur të jetë në krye në profesionin e saj. Udhëtimet e saj janë të pafundme.

Ava Xian: 6500 dollarë në një natë

Në fillim ajo nuk ishte një punonjëse seksi, por viktime e disa ngjarjeve të trishtuara kur iu sëmur i ati. Operacioni në zemër i tij nuk mund të përballohej nga familja. Kështu Ava vendosi të bënte shumë para në një kohë të shkurtër. Më parë ajo punonte sa për të bërë 45 mijë dollarë në javë, për të bërë para mjaftueshëm për operacionin e babait të saj.

Natalie McLenna: 16 000 dollarë në një natë

Natalie njihej si punonjësja numër 1 e seksit në Nju Jork. Më vonë ajo botoi një libër nga i cili nuk arriti të nxirrte aq fitime sa me profesionin e parë. Ka qenë shpesh nëpër kopertina revistash. Natalie kishte gjobën më të lartë në qytet, 2 000 dollarë ora.

Lauren: 24 000 dollarë në një natë

Më shumë se sa për fizikun e saj, meshkujt e admirojnë për personalitetin që ka, tepër sharmante dhe shumë sensuale

Të preferuarat gjatë Festivalit të Filmit në Kanë: 40 000 dollarë në një natë

Të gjithë kanë lexuar apo dëgjuar për punonjëset e seksit në jug të Francës, Spanjës apo Italisë të cilat punojnë shumë gjatë periudhës 14 ditore të Festivalit të Filmit në Kanë, që mbahet në maj. Këto vajza kanë takime të paracaktuara, dhe besohet se bëjnë 40 mijë dollarë brenda natës.