Prodhimi më i ri amerikan, një ‘bishë’ e vërtetë sportive

“ER W70” ky është prodhimi më i ri i makina amerikane e frymëzuar sigurisht nga LaFerrari. Fillimisht ky model do të ndërtohet nga një seri e kufizur prej 70 njësish me një kapacitet prej 626 kuajfuqi.

Në ky version bazik nuk është i mjaftueshëm për ju, atëherë në dispozicion është edhe versioni më i fuqishëm me motor Twin-Turbo e me kapacitet prej 900 dhe 1200 kuajfuqi.

Gjithashtu, ER W70 vjen edhe me disa elemente nga alumini dhe fibra të karbonit (spoiler i përparmë, difuzer i pasmë, vrima për ajër, pragjet, pasqyrat..), amortizatorët me ajër, si dhe me sistemin infotainment me ekran të ndjeshëm në prekje.

Së shpejti pritet edhe që të fillojë prodhimi i këtij modeli super-sportiv, ku tashmë janë porositur 5 njësi, dhe pritet të fillojë të shitet me çmim prej 250 mijë dollarë.