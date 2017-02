Problemi i transportit publik urban në Tetovë

Shkruan: MSc.Elmir M.Mustafai

doktorant-inxh.dipl.komunikacionit

Ekzistenca dhe zhvillimi i qyteteve i mundëson njerëzve qasje ndaj njëri tjetrit, kështu që ata varen nga një sistem i mirë i transportit, që ka ndikim të fuqishëm infrastruktura e komunikacionit dhe struktura urbane. Një qytet i çdo madhësie dhe një ekonomi e shëndetshme kërkon një sistem transporti që përfshinë atë privat edhe atë publik, pasi që mund të akomodojë shumëllojshmëri të udhëtimeve që një ekonomi e gjeneron. Çdo regjim përfshinë vendimet e politikave të rëndësishme në shkallën e investimeve kapitale, nivelit të shërbimit të ofruar dhe financimi dhe çmimi i atij shërbimi.

Qyteti i Tetovës është qendër e Komunës e Tetovës dhe rajonit të Tetovës që përfshinë gjashtë komuna: Bogovinë, Bërvenicë, Jegunovcë, Tearcë, Tetovë dhe Zhelinë. Rajoni i Tetovës përfshinë 94 vendbanime, dhe popullsi rreth 200.000 banorë.

Qyteti i Tetovës me 52.915 (stat-2002) banorë përbën 61.12% e popullatës së Komunës së Tetovës, nëse e marrim parasysh se qyteti i Tetovës së bashku me fshatrat pranë qytetit Poroj, Xhepçishti, Reçica e Vogël dhe Reçicë e Madhe përbëjnë tërësi urbane me 72.195 banorë, atëherë ajo përbën 83% e popullsisë së Komunës së Tetovës. Në fshatrat e fushës së Pollogut të Komunës së Tetovës banojnë 1633 banorë me 1,9% (Falish dhe Saraqinë), kurse në rajonin e malësisë së Sharrit banojnë 12.752 banorë me 14,7% (ku përfshihen fshatrat si Shipkovica, Sellca, Gjerma, etj.)

Zhvillimi i motorizimit në periudhën e viteve 2007-2014, tregon zhvillim të shpejtë ku numri i automjeteve është trefishuar, si për rajonin e Tetovës, ashtu edhe për qytetin e Tetovës, në krahasim me numrin e banorëve që është rritur rreth 5%. Në vitin 2007, numri i automjeteve ka qenë 60 aut./1000 banorë, kurse në vitin 2014 ky numër është rritur në 155 aut./1000 banorë, që është më i ulët se mesatarja e R.Maqedonisë, 215 aut./1000 banorë. Numri i automjeteve për Komunën e Tetovës bën pjesë me gjysmën e numrit të automjeteve në tërë rajonin e Tetovës.

Edhe pse nuk kemi një analizë të mirëfilltë, numri i veturave bën pjesë me afër 90% të numrit të përgjithshëm, kurse numri i autobusëve është më i vogël se 1%.

Shtrohet pyetja, pse na duhet aq shumë transporti publik urban? Nëse e bëjmë një krahasim se sa hapësirë na duhet nëse përdorim disa mjete të ndryshme udhëtimi, si psh. vetura dhe autobusë, shohim se me përdorimin e veturave na duhet hapësirë më e madhe, e cila ndikon në gjetjen e më shumë vendeve parkimi, zgjerimin e rrugëve, ngulfatje të komunikacionit, ndotje më e madhe e ajrit, etj.

Në bazë të ligjit për transport ekzistojnë: transport linjor komunal të udhëtarëve që përfshinë territorin e komunës së Tetovës dhe në bazë të marrëveshjes me komunat tjera si: Bogovinës, Bërvenicës, Jegunovcës, Tearcës dhe Zhelinës, ku ndërmarrjet transportuese duhet të sigurojnë autobusë me më së paku 16+1 ulëse, dhe në atë rast mund ti shfrytëzojnë vendqëndrimet apo vend ndalimet e caktuara për hyrjen dhe daljen e udhëtarëve, kurse stacioni i tyre është stacioni i autobusëve. Kurse për transportin e lirë apo të veçantë linjor, ndërmarrjet transportuese duhet të sigurojnë automjete me më së paku 8+1 ulëse, dhe nuk kanë të drejtë ti shfrytëzojnë vendqëndrimet e udhëtarëve, por në bazë të dokumentit për transport duhet udhëtarët ti marrin prej vendit të nisjes deri te destinimi i tyre, dhe nuk u lejohet shfrytëzimi i vendparkimeve publike për vetura.

Në qytetin e dhe territorin e komunës së Tetovës, para 10 viteve ka funksionuar ndërmarrja publike “Polet” me mbi 50 autobusë, dhe mbi 100 punëtorë, e cila falimentoi, dhe transporti publik zhvillohet nga kompani private me autobusë dhe furgonë. Ngulfatjen dhe kaosin e komunikacionit në Tetovë, më së shumti e bëjnë furgonët, që në mënyrë të jashtëligjshme i shfrytëzojnë vendparkimet publike të parkingut zonal, si dhe vendparkimet e caktuara për transportin me autotaksi. Në Tetovë, veprojnë me disa qindra furgonë, që paraqet edhe rast social, sepse nëse ato furgonë largohen menjëherë, shumë familje do mbesin pa të hyra.

Vite me radhë është punuar për gjetjen e zgjidhjes së transportit publik, dhe janë sjellë disa vendime, si në vitin 2011, është sjellë Vendimi mbi përcaktimin e lokacioneve, dhe vendqëndrimeve dhe rrotullimet e autobusëve në territorin e Komunës së Tetovës, dhe janë caktuar 45 lokacione për transportin publik që përfshin territorin prej Drenovecit deri në Reçicë te varrezat dhe me pikënisje nga stacioni i autobusëve, kurse për transportin ndërkomunal për territorin e qytetit të Tetovës janë caktuar 8 lokacione. Që të funksionojë transporti publik urban, është e patjetërsueshme që vendqëndrimet e autobusëve të rregullohen, të mbulohen dhe të vendosen ulëse, si dhe me shenja përkatëse të shënohen dhe në vend të dukshëm të vendoset orari i udhëtimit. Si fillim janë paraparë tre linja udhëtimi, të cilat mund sipas nevojës të ndryshohen apo të shtohen.

Para dy viteve Këshilli i Komunës së Tetovës e themeloi Ndërmarrjen për transport publik në Komunën e Tetovës, që ende nuk ka filluar punën e saj. Nëse Komuna nuk është në gjendje të menaxhojë transportin publik, atëherë atë duhet ta rregullojë në bashkëpunim me ndërmarrjet private, duke i caktuar linjat dhe orarin e vozitjes. Edhe pse dihet nga përvoja e qyteteve të ndryshme të botës, se nëse duam transport të lirë publik urban dhe funksional për xhepin e qytetarëve, atëherë, transporti publik duhet të subvencionohet edhe nga institucionet në këtë rast nga Komuna, si me zvogëlimin e taksave të ndryshme, me subvencionim të drejtpërdrejtë, apo indirekt. Ose ndërmarrja e themeluar, të ekuipohet me kuadër profesional dhe me përvojë, si dhe të furnizohet me autobusë modern dhe ekologjik. Ose të përpilohet projekt për transport publik urban me tramvaj.

Me lëshimin e autobusëve apo minibusëve në linjat e transportit publik urban, atëherë duhet të fillohet gradualisht me mënjanimin e transportuesve të jashtëligjshëm me furgonë, duke i larguar fillimisht nga bulevardet, dhe pastaj nga rrugët dytësore, e kështu me radhë, dhe të sistemohen sipas ligjit ata transportues që duan profesionalisht të merren me këtë profesion.