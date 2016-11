Portugezi e do Messin

Lajmi për hezitimin e Lionel Messit që të rinovojë me Barcelonën nuk fshihet më, ndërkohë që në një operacion makiavelian për ta bërë të vetin pesë herë fituesin e “Topit të Artë” është përfshirë edhe Jose Mourinho i Manchester United dhe “Adidas”. Nga ana tjetër, informacionet mbi të ardhmen e yllit argjentinas bëjnë me dije se Barcelona dhe menaxhmenti i lojtarit në fjalë kanë nisur tashmë kontaktet për të zgjeruar qëndrimin e tij në “Camp Nou”, si emblemë e ekipit. Nëse të dielën ishte “The Mirror”, që foli për një operacion multimilionadollarësh, të drejtuar nga “petrodollarët” e Manchester City, tani është “Sport Marketing”, që zbulon një manovër makiavelike dhe spektakolare të Manchester United dhe Jose Mourinhos, të mbrojtur nga fuqia ekonomike e shumëkombëshes “Adidas”, që argjentinasi të vishet “Djall i Kuq”.

Kështu bën me dije e përditshmja sportive spanjolle, Sport”, e cila është shumë pranë katalanasve. Vetë Barcelona duket e frikësuar, sepse lojtari ka hezituar në korrik të rinovojë, ndërsa klube të tjera janë gati të paguajnë klauzolën e largimit të njëanshëm të Messit. Duke dashur të mbulojnë alarmin në këtë drejtim, drejtuesit katalanas konfirmojnë se janë në pritje të gjendjes shëndetësore të Messi, i cili pati të vjella dhe nuk mundi të luajë në barazimin zhgënjyes, Barça-Malaga (0:0). Pra, shqetësimi i Blaugranave lidhet në dukje vetëm me gatishmërinë, ose jo, të Messit për të luajtur ndaj Celtic, në Champions, të mërkurën e ardhshme. Përqëndrohet. Megjithatë, rreziku i një premiumi të supozuar prej 100 milionë eurosh për Leo Messin, që të mos rinovojë me Barcelonën, është evident në “Camp Nou”. Manchester United dhe “Adidas” po përpiqen ta bindin Messin përmes “Sport Marketing”, që të transferohet në “Old Trafford” dhe të bëhet flamuri i një projekti, që përfaqëson një nga investimet më të mëdha në historinë e botës së futbollit, me gjermanen shumëkombëshe (Adidas), që garanton rreth 100 milionë euro në vit për “Pulga”.

Comments

comments