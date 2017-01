Porsche Cayenne coupe i ri spiunohet gjatë testimit – FOTO

Porsche duke zgjeruar linjën SUV me versionin e ri në formë coupe për terrene të vështira me gjeneratën e ardhshme të Cayenne.

Ky model do të rivalizoj BMW X6 dhe Mercedes-Benz GLC coupe, i cili tashmë është fotografuar në fazën e hershme testuese.

Në foto shihet se Porsche është në faza të hershme zhvilluese, me trup të modelit Panamera, por më i gjerë e më i lartë.

Më shumë se forma e tij ende nuk është zbuluar as data e lansimit e as çmimi i tij, por duket se do të rivalizojë në masë të madhe konkurrentët në modelet SUV coupe.