Policia zvicerane arreston shtetasin e Maqedonisë me 3 milion euro drogë

Policia zvicerane e Kantonit të Wallisit, më 13 shkurt të këtij viti, në një pikë kufitare e ka ndaluar një shtetas 29-vjeçar të Maqedonisë, vozitës i një kamioni: Me këtë rast, ai është kontrolluar dhe në kamion janë gjetur 335 kilogramë marihuanë të cilat ka dashur t`i trafikojë në Zvicër.

Rreth orës 09.30, të datës 13 shkurt, roja kufitare në Martiny VS e ka ndaluar nja kamion i cili ka qenë i regjistruar dhe me autotarga të Maqedonisë, thuhet në një komunikatë të policisë, përcjellë „Shtegu.com“. Gjatë kontrollit të kamionit, janë gjetur disa kuti druri të mbushura me 335 kilogramë marihuanë, vlera e së cilës llogaritet në rreth tre milionë euro.

Vozitësi i kamionit, një shtetas 29-vjeçar është paraburgosur. Hetimet e policisë zvicerane janë në rrjedhë e sipër.