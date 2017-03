Policia e Tetovës zbulon personin që i vuri flakën veturës mbrëmë

Policia e Tetovës ka arritur të zbardh rastin me veturën e djegur të markës “Pasat” në qytetin e Tetovës.

Vetura me regjistrim të Strugës dhe pronë e 34 vejçarit me inicialet K.S, ishte përfshi nga flakët rreth orës e 3 e 30 dhe që kishte qenë e parkuar para objektit kolektiv ku banonte.

Personi i dyshuar që mendohet se shkaktoi zjarrin është 29 vjeçari nga Tetova me inicalet V.S, i cili në bashkëpunim me Prokurorinë Publike është privuar nga liria.

Pas bisedës informative në Stacionin Policor të Tetovës, është lënë i lirë dhe policia paralajmëron fletparaqitje adekuate.

I dyshyari ndër veturën kishte vendosur një bombolë gazi, dhe pastaj ishte larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Bombola ishte vendosur në pjesën e prapme të makinës afër rezervuarit të derivatit.