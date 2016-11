“Pobratimat” shqiptarë të VMRO-së sot nisin fushatën në Shkup

Bashkimi Demokratik për Integrim sot në sallën Boris Trajkovski në Shkup pritet që të promovojë kandidatët për deputet me të cilët do të garojë në zgjedhjet e parakohëshme parlamentare të caktuara për më 11 dhjetorit.

Konventa do të fillojë nga ora 17.00 dhe për dy orë rresht pritet që të promovohen kandidatët dhe platforma me të cilën BDI do të kërkojë votën tek elektorati shqiptarë.

Ndërkohë një anëtar i larguar i BDI-së në kushte anonimiteti ka deklaruar se sot në “Boris Trajkovski” mblidhen “pobratimat” shqiptarë të VMRO-së, ata që i shërbyen me shumë zell këto 8 vite sot do të betohen se do të vazhdojnë më tutje besnikërisht me shërbimin ndaj Gruevskit transmeton Shqipmedia.

Comments

comments