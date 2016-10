A po përgaditet koalicion postzgjedhor qeveritar, VMRO-PDSH-Lëvizja BESA?

Mirka Velinovska një prej opinionistëve të partisë në pushtet VMRO, po paralajmëron për një koalicion të mundshëm pas zgjedhjeve në mes VMRO-PDSH-Besa por atë njëkohësisht e quan dhe të rrezikshëm.

Sado që të jetë i rrezikshëm tashmë del në sipërfaqe ajo që përfolet me të madhe tek qytetarët se Besa është dega e tretë e VMRO-së e cila do ta shtyj të bëj koalicion me PDSH-në.

Ajo shprehet se Amerika do të bëj gjithçka që ky koalicionim të mos ndodh kurrë pasi që është në kundërshtim me politikat amerikane përshkak se Besa shifet si mbështetëse anonime e VMRO.

