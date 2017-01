Pini këtë pije për 3 ditë dhe largoni fryrjen nga ushqimet e Vitit të Ri

Gjatë pushimeve të fundvitit, por edhe gjatë natës së ndërrimit të viteve, mund të keni probleme me stomakun, me fryrje të shkaktuara nga lloji i ushqimeve që nuk i hani çdo ditë.Mësoni se si mund ta lehtësoni organizimin, duke konsumuar këtë pije vetëm për 3 ditë.

‘Dieta’ e pastrimit për tre ditë

Idealja do të ishte rivendosja e trupit dhe mendjes te ekuilibri i ushqimit gjatë pushimeve. Ajo çka duhet të bëni është të hiqni dorë nga alkooli, pijet e gazuara, ëmbëlsirat, produktet e paketuara dhe në përgjithësi çdo gjë që konsumohet me tepri.Ushqimet që ndihmojnë procesin e pastrimit, të tilla si lëngu i limonit dhe çaji jeshil janë vërtet të vlefshme. Mes perimeve, ato që kanë më shumë vlera dhe veti detoksikimi janë panxhari, marulja, spinaqi, çikorja, luleradhiqja (dhe në përgjithësi të gjitha perimet me gjethe jeshile), selino, karçofi dhe kopra.Zgjidhni peshkun dhe mishin e bardhë, vezën, bishtajoret dhe djathin pa shumë yndyrë, po edhe vajin ekstra të virgjër të ullirit.

Truket

Pas gjithë ushqimeve të konsumuara për Krishtlindje dhe Vit të Ri, ju duhet të zvogëloni sasinë e ushqimit që hani. Mos harroni që gjithmonë t’u hidhni perimeve të freskëta vaj ulliri ekstra të virgjër, për të absorbuar vitaminat dhe për të shfrytëzuar fuqinë e fibrave që sjellin ngopje.Gjithmonë për të ‘mashtruar’ stomakun, provoni të pini një gotë ujë para çdo vakti. Nëse ju jeni në mesin e atyre që pinë pak ujë – në fakt, uji është thelbësor për eliminimin e mbeturinave dhe toksina – përgatisni një pije me disa fruta, si limon, portokall apo grejpfrut, ose pak kokrra shege dhe xhenxhefil, duke i hedhur në një litër ujë. Kjo përzierje do t’ju japë një pije të shijshme, e cila gjithashtu do t’ju sjellë veti të dobishme për të pastruar trupin tuaj.