Përzgjidhet kompania e cila do të ndërtojë rrjetin e gazësjellësit Shkup-Tetovë-Gostivar

Firma kumanovare “Rapid Build” ka fituar tenderin për ndërtimin e rrjetit të gazësjellësit Shkup-Tetovë-Gostivar. Në mesin e pesë konkurentëve, “Rapid Build” ka fituar tenderin në vlerë prej 1.782.270.000 denarë respektivsht afër 29 milion euro.

Tenderi ishte hapur në janar të këtij viti. Kontrata me “Rapid Build” është nënshkruar para disa ditëve. Punimet do të zgjasin 3 vite ndërsa do të ndërtohet trasë e gjatë 76 kilometra, transmeton Shqipmedia.

Comments

comments