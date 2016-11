Përfliten disa emra për trajner të Shkëndijës

Sigurisht se pas mbërritjes së këtyre emrave në hapësirat e klubit kuqezi, drejtuesit e klubit do të ulen dhe do ti shqyrtojnë një nga një ata dhe më pas pritet të shohim se a do të vendosin për ndonjërin nga këto, apo do të vendosin për ndonjë emër tjetër.

Cili do të jetë trajneri i ri i Shkëndijës pas Bruno Akrapoviçit, i cili javën e kaluar u shkarkua nga drejtuesit e klubit kuqezi? Drejtuesit e skuadrës ende nuk kanë bërë një zgjidhje, por projekti është i njohur, trajneri i ardhshëm nuk do të jetë Jeton Beqiri, i cili përkohësisht është në këtë post, por dikush tjetër. Ndryshe, para disa ditëve në skenë dolën disa emra të cilët shiheshin si alternativa për këtë vend, duke filluar nga Mirel Josa, Lorik Cana, Besnik Hasi, Bylbyl Sokoli, pastaj edhe Qatip Osmani, mirëpo nga klubi vendosën ti mos i komentojnë këto zëra. Derisa, Josa sot sipas mediave nga Shqipëria, ka arritur marrëveshje me Tiranën. Ndryshe, siç mëson gazeta KOHA nga burimet e saja, në skenë për të zëvendësuar Akrapoviçin kanë dalë disa emra të njohur, të cilët nëpërmjet menaxherëve të tyre, i janë ofruar vetë drejtuesve të klubit tetovar.

Sigurisht se pas mbërritjes së këtyre emrave në hapësirat e klubit kuqezi, drejtuesit e klubit do të ulen dhe do ti shqyrtojnë një nga një ata dhe më pas pritet të shohim se a do të vendosin për ndonjërin nga këto, apo do të vendosin për ndonjë emër tjetër. Një është e sigurt, Shkëndija gjatë këtyre ditëve, do të emërojë zëvendësuesin e Bruno Akrapoviç, i cili për shkak të rezultateve të dobëta, u shkarkua nga posti i trajnerit te KF Shkëndija.

