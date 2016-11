Përçarje në degën LR-PDSH në Kumanovë

Anashkalimi i degës së LR-PDSH së Kumanovës si bartëse e listës për deputetë ka nxitur përçarje brenda degës. Kjo ishte një nga degët më të forta të kësaj partie, por anashkalimi i saj ka bërë që disa nëndegë të ikin dhe sigurisht ato do ti bashkohen partisë amë PDSH, bëjnë të ditur burime partiake për portalin InfoShqip.com

Poashtu muajin e kaluar edhe kryetari i Degës së Lëvizjes së Reforma për Kumanovë Burhan Saliu e ka akuzuar liderin e Lëvizjes për Reforma Zijadin Selën se pa konsulltimin e Degës, po tenton të shkarkojë organet legjitime. Menjëherë pas kongresit të mbajtur me datë 21 mars 2015, kryetari I kesaj levizje Ziadin Sela dhe sekretari I pergjithshem z.Arben Taravari, nëpër gjitha degët filluan të imponojnë miqtë dhe shokët e tyre, pa ndonje konsulltim paraprak me degët dhe vendosja e tyre nëpër strukturat më të larta dhe komisionet e ndryshme të kesaj levizje dhe e gjithë kjo konform apetitëve dhe nevojave të tyre personale, persona të cilët kurrë nuk kanë qenë me PDSH-në.

