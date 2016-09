PDSH: BDI vazhdon të legjitimon diskriminimin ekonomik të shqiptarëve

Konferencë për shtyp që sot në Kuvendin e Maqedonisë e mbajti deputeti i PDSH-së, Gazmend Aliu.

“Sot flasim për buxhetin e nëntë me radhe nga qeveria BDI-VMRO. Asgjë e re. Nuk është më lajm diskriminimi i shqiptarëve. Lajm është se sa rritet ky diskriminim në çdo buxhet të radhës.

Buxheti është projeksion politik që paraqet idetë e një qeverie, që ekspertët pastaj i shënojnë në numra dhe shifra. Për nëntë vite me radhë, 9 buxhete përfshirë edhe këtë të tanishmin, BDI legjitimon dhe legalizon plaçkitjen e organizuar të djersës, mundit dhe parave të shqiptareve.

Shqiptarët për çdo vjet mbushin arkën e shtetit me mbi 1 miliardë euro dhe vazhdojnë akoma të mbesin pa ujë, pa rruge, me shkolla e tekste shkollore të shkatërruara e me plot ofendime, spitale pa kushte dhe të helmuar, përderisa maqedonasit falë BDI-së qe ju fal paratë e shqiptareve gjithçka kanë me bollëk, fontana parajsash, teleferikë, rrota panaromike, ujë, rrugë, autostrada, investime, fabrika e gjithçka tjetër që i bën të jetojnë në mirëqenie të plotë.

Dhe e keqja që mos të përfundojë me kaq, si pasojë e nënshtrimit dhe mos investimeve të BDI-së, tashme kemi edhe humbje jetë njerëzish nga vërshimet që i kishim vjet në Tetove e sivjet në Shkup.

Partia Demokratike Shqiptare nëpërmjet amendamenteve, kërkojnë për të gjithë shqiptarët, përfshirë këtu edhe BDI-në nëse ndihen si të tillë, projekte që do t’u sigurojnë kushte elementare për jetesë dhe në të njëjtën kohë do të faktojmë diskriminimin e egër që u bëhet shqiptarëve”.

