Partitë shqiptare s’flasin për paga e pensione

Partitë politike shqiptare kanë filluar ta bombardojnë opinionin me “tema të mëdha” për realizmin e interesave kombëtare të shqiptarëve në Maqedoni. Ashtu si në zgjedhjet e kaluara, edhe kësaj radhe programet e partive politike shqiptare dominohen më shumë nga oferta politike se sa ajo ekonomike. Sa i përket premtimeve ekonomike, BDI fokusin e ka te zonat ekonomike industriale dhe rritjen e kapaciteteve të reja prodhuese, duke premtuar se çdo familje shqiptare të mos mbetet pa një anëtarë të punësuar. Lidhur me zonat ekonomike industriale edhe Lëvizja BESA premton punësime të reja, duke mos lënë anësh edhe përkujdesjen për zejtarët. PDSH nga ana tjetër përmes Marrëveshjes politike më palën fituese maqedonase synon fitohen të drejta dhe obligime të ndërsjellat mes shqiptarëve dhe maqedonasve, duke filluar nga Ligji për funksionim konsensual të Qeverisë e deri te ndarja proporcionale e buxhetit. Aleanca për shqiptarët premton ndryshime kushtetuese të cilat, siç thuhet në programin e saj zgjedhor, janë bazë për zhvillimin afatgjatë politik dhe ekonomik mes dy popujve. Nga ana tjetër, liderët politik maqedonas sa i përket ofertës ekonomike janë më konkret, madje flasin edhe me shifra sa i përket rritjes së pagave, pensioneve dhe politikën tatimore

